Teknisk projektledare till attraktivt bolag!
2025-09-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vill du ta tekniskt ansvar i innovativa och spännande projekt? Vi söker nu en teknisk projektledare som vill vara med och driva projekt från idé till leverans, tillsammans med ett kompetent och engagerat team. Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som teknisk projektledare är du med tidigt i processen och granskar kravspecifikationer, identifierar tekniska utmaningar och lägger upp en plan för projektets genomförande. När affären är vunnen övertar du ett helhetsansvar för att projektet levereras enligt förväntan - både vad gäller kvalitet, tid och budget.
Du leder ett tvärfunktionellt projektteam med kompetenser inom såväl el, beräkning, inköp, kvalitet med mera. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Upprätta och följa upp tidplaner.
• Identifiera risker i projektet och föreslå lösningar på dessa
• Sätta mål och deadlines - och se till att de efterlevs
• Säkerställa produktivitet och samarbete i projektgruppen
• Inneha budgetansvar och följa upp ekonomin i projektet
Vi söker dig som har:
• Minst 2 års erfarenhet av tekniskt ledarskap, till exempel som teknisk projektledare, Tech Lead eller likvärdigt
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Kunskaper i svenska
• Ingenjörsutbildning, gärna med mekanisk inriktning
• Erfarenhet från marin industri
• Certifieringar inom projektledning
Dina personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Driven och lösningsorienterad
• Flexibel och van att hantera förändringar
• Utåtriktad och trygg i att leda andra
Dina personliga egenskaper:
Mer information ges vid eventuellt intervjutillfälle
Start: Snarast eller enligt ÖK
Start: Snarast eller enligt ÖK
Ort: Viared
Omfattning: Heltid
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Ersättning
