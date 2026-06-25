Teknisk Projektledare Till Afry Food
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2026-06-25
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning av jobbet
Vill du utvecklas som projektledare inom livsmedels- och processindustrin samtidigt som du arbetar med spännande projekt både i Sverige och internationellt? Vill du vara en del av ett globalt företag med kompetenta och engagerade kollegor? Då kanske du är vår nya kollega på AFRY Food i Göteborg!
AFRY Food är ett av AFRYs utvalda och prioriterade segment som företaget satsar strategiskt på framåt. Vi är utspridda i flera länder och jobbar tillsammans i en projektverksamhet för att hjälpa våra kunder anpassa sig till en mer hållbar framtid och nya krav. Det är en spännande bransch där det händer mycket. Ibland bygger vi nya anläggningar och ibland utvecklar och förbättrar vi de som redan finns. Klicka på länken om du vill läsa mer om oss och våra projekt: AFRY Livsmedelsindustri (https://afry.com/sv/omrade/livsmedelsindustri?sector=1329&gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAIjbwoM2oJikdrDIxldhNRSrt3WfwP0wwytYtueMeeqz6MYPXsaBWDwaQjUaAkZ8EALw_wcB)
Som teknisk projektledare på AFRY leder du multidisciplinära team i olika typer av projekt inom livsmedelsindustrin.
Du kommer att:
Driva och styra projekt från start till mål – med tydligt ägarskap för tid, budget, kvalitet och risk i nationella och internationella uppdrag inom livsmedelsindustrin
Hålla ihop projektets kommersiella delar – kontrakt, leveranser, ändringar och avstämningar, samt vid behov stöd i förhandlingar och leverantörsstyrning gentemot våra externa kunder.
Sätta struktur och skapa framdrift: projektplan, tidplan, budget, resurser, risker, dokumentation och uppföljning – med moderna digitala verktyg som naturligt arbetssätt
Vara en trygg teknisk ledare i projektet och säkerställa rätt krav, gränssnitt och beslutsunderlag tillsammans med specialister
Driva förbättring och erfarenhetsåterföring mellan uppdrag – så att vi standardiserar, förenklar och levererar ännu bättre nästa gång
Du kommer att arbeta i ett multidisciplinärt team med projekt inom livsmedelsproduktion. Du tillhör vårt kontor i Göteborg, men vi arbetar med projekt över hela världen och samarbetar dagligen, både digitalt och via resor, med kollegor internationellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom projektledning och livsmedelsindustrin, och som uppskattar att arbeta nära kunder och kollegor.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Någon form av teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet inom livsmedel
Gedigen erfarenhet av projektledning inom livsmedelsindustrin, gärna med bakgrund som process/produktionsingenjör
Flytande engelska och svenska i både skrift och tal
Erfarenhet av att leda och motivera team, samt trivs med ansvar i en entreprenöriell miljö
Du har en god AI‐ och digitaliseringsmognad och använder smarta arbetssätt och digitala stöd för att arbeta effektivt och skapa affärsnytta
I perioder så krävs fysisk närvaro hos kund och resor med övernattning förekommer som en naturlig del av rollen
Har du erfarenhet av mejeri är det extra meriterande
Vi söker en kollega som trivs i vår företagskultur och kan växa med oss. Vår kultur präglas av framåtanda, laganda och engagemang. Vi värdesätter både affärs- och teknikkunskap samt förmågan att samarbeta och bidra med idéer.
Ytterligare information
Hos AFRY får du en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med stark framtidsanda. Vi erbjuder strukturerade utvecklingsplaner, kurser och certifieringar som ger dig möjlighet att växa både professionellt och personligt. Vi arbetar aktivt för mångfald och är övertygade om att olika perspektiv gör oss starkare och mer innovativa.
AFRY rankas återkommande som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare – kanske för att vi satsar lika mycket på våra medarbetare som på våra kunder.Så ansöker du
Vi vill redan nu informera om att återkopplingen kan ta lite längre tid än vanligt under sommaren, då många av oss är på semester. Vi ser verkligen fram emot att ta del av din ansökan i augusti när vi är tillbaka igen.
Sista ansökningsdag är den 15 augusti.
👉 Läs om Maria och hennes roll som projektledare klicka här (https://www.linkedin.com/posts/ellinordahlqvist_l%C3%A4r-k%C3%A4nna-maria-fager-activity-7425525388417789952-5g3b?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABwm9t0BZjJJ2eLsJS8qbHi9F7e7vu-gpms)
👉 Ta del av Susannes perspektiv på utvecklingen inom mejeriindustrin klicka här (https://www.linkedin.com/posts/susanne-clausen-on-the-shift-towards-protein-rich-ugcPost-7422654518942851072-r00F?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABwm9t0BZjJJ2eLsJS8qbHi9F7e7vu-gpms)Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om rollen, kontakta rekryterande chef, Lena Söderberg: lena.k.soderberg@afry.com
(lena.k.soderberg@afry.com
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)
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringspartner, Ellinor Dahlqvist: ellinor.dahlqvist@afry.com
(mailto:ellinor.dahlqvist@afry.com
)
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör.
Vill du vara med på resan och forma framtidens livsmedelsindustri?
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9978453