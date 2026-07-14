Teknisk Projektledare som vill utveckla framtidens automationslösningar
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-07-14
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Vill du leda tekniska projekt där innovation möter verkliga kundutmaningar? För vår kunds räkning söker vi nu en Teknisk Projektledare till ett väletablerat teknikföretag som utvecklar kundanpassade automationslösningar och specialmaskiner till några av Nordens mest teknikintensiva industrier.
Här blir du en del av en verksamhet där ingen lösning är den andra lik. Du får driva kundanpassade projekt i nära samarbete med konstruktörer, automationsingenjörer, produktion och kunder från första dialog till färdig leverans.
Ansök redan idag – vi arbetar med löpande urval!
OM ROLLEN:Som Teknisk Projektledare ansvarar du för att driva kundprojekt från offert och projektering till färdig leverans. Du har ett helhetsansvar för projektens ekonomi, tidplan och kvalitet och säkerställer att leveranserna motsvarar kundernas krav och förväntningar.
Du blir en central länk mellan kunder, leverantörer och interna specialistteam och säkerställer att olika kompetenser samverkar för att driva projekten framåt. Du arbetar nära konstruktörer, automationsingenjörer och produktion i projekt som består av kundanpassade automationslösningar och specialmaskiner där varje leverans är unik.
Hos vår kund får du en roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både projektens genomförande och verksamhetens fortsatta utveckling. Här värdesätts initiativförmåga, engagemang och nya idéer. Du blir en del av en växande organisation där du får vara med och forma arbetssätt, driva förbättringar och bidra till utvecklingen av framtidens tekniska lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna och driva kundprojekt genom hela projektets livscykel.
Ansvara för projektens ekonomi, tidplan och kvalitet.
Koordinera interna team, kunder och leverantörer.
Arbeta nära konstruktörer, automationsingenjörer och produktion för att säkerställa projektens framdrift.
Delta i offertarbete och utveckling av kundanpassade tekniska lösningar.
Säkerställa att tekniska krav och kvalitetsmål uppfylls.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en teknisk bakgrund inom exempelvis automation, konstruktion eller maskinteknik och har arbetat med komplexa industriella lösningar. Kanske arbetar du idag i en teknisk roll och vill ta nästa steg mot projektledning, eller så har du redan erfarenhet av att driva mindre projekt eller delprojekt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från industrinära verksamheter, exempelvis inom automation eller maskinbyggnation. Det viktigaste är att du har en god teknisk förståelse, ett strukturerat arbetssätt och trivs i en roll där du får samordna människor, teknik och kundbehov.
För rollen ser vi gärna att du har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom teknik eller liknande område.
Erfarenhet av att driva projekt, delprojekt eller tekniska leveranser.
God förmåga att förstå och arbeta utifrån tekniska specifikationer.
Erfarenhet från verksamheter där kvalitet, struktur och dokumentation är viktiga delar av arbetet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vi tror att du är en driven och strukturerad person som trivs med att ta ansvar och skapa framdrift i projekt. Du har lätt för att bygga förtroende och samarbeta med både kunder och kollegor, samtidigt som du arbetar lösningsorienterat och håller fokus på projektets mål. Du är nyfiken, kommunikativ och motiveras av att utvecklas i en tekniskt avancerad miljö där du får kombinera teknik, problemlösning och projektledning.
Här erbjuds du en långsiktig möjlighet att kombinera teknisk projektledning med innovativa automationslösningar i en växande verksamhet där du får stort ansvar, möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday för att sedan gå över som direktanställd på företaget.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid
Start: Augusti
Placering: Arlöv
Kontaktpersoner: Selma Malja selma.malja@friday.se
Laura Hamari laura.hamari@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
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211 22 MALMÖ Arbetsplats
Friday Syd Jobbnummer
10002871