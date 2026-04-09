Teknisk Projektledare / Projektingenjör med erfarenhet av tåg!
2026-04-09
Teknisk Projektledare / Projektingenjör med erfarenhet av tåg!
Vill du arbeta i en bred och affärsnära roll där du kombinerar teknik, projektledning och kundkontakt? Har du ett intresse för breda arbetsuppgifter och trivs i en miljö där du får ta stort ansvar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en Teknisk Projektledare / Projektingenjör till vår kund i Malmö, där du får möjlighet att arbeta i en central roll inom tåg- och alarmområdet - från idé till leverans och vidare i livscykeln.
Om rollen
I rollen som Teknisk Projektledare / Projektingenjör får du en nyckelposition där du ansvarar för att driva och koordinera både nya och befintliga projekt. Du arbetar nära kunder, interna funktioner och säljorganisationen, och säkerställer att leveranser håller hög teknisk kvalitet.
Rollen kombinerar projektledning med tekniskt operativt arbete, vilket innebär att du både leder projekt och själv är delaktig i tekniska lösningar och dokumentation.
Typiska arbetsuppgifter:
• Driva och koordinera projekt inom tåg- och alarmområdet
• Ansvara för kunddialog och löpande kommunikation
• Ta fram teknisk dokumentation, såsom manualer, instruktioner, ritningar och rapporter
• Fungera som teknisk support gentemot kunder
• Tolka och tillämpa relevanta tekniska standarder
• Stötta i säljprocesser genom att analysera kravspecifikationer och föreslå lösningar
• Hantera reklamationer, reparationer och kundärenden enligt etablerade processer
• Stötta innesälj vid behov samt hantera enklare orderflöden
• Följa upp leveranser och säkerställa korrekt data i affärssystem
Resor förekommer i tjänsten, exempelvis vid tester, driftsättningar, kundbesök och mässor.
Vi har tidigare erfarenhet av kunden och vet att de erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Bolaget är svenskt, mellanstort och har sitt kontor i Malmö. Här finns kontorspersonal och labb. De är tekniska experter inom en nisch inom båt- och tågbransch.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och trivs i en roll där du får kombinera struktur, problemlösning och kundkontakt.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av tekniskt projektarbete, inklusive dokumentation
• Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Har vana av att arbeta i affärssystem och Officepaketet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från tåg-, fordons- eller närliggande bransch
• Kunskaper i tyska
• Erfarenhet av Visio och JIRA
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en driven och strukturerad person som trivs med att ta ansvar och arbeta lösningsorienterat.
Vi ser att du:
• Är noggrann och har ett öga för tekniska detaljer
• Är kommunikativ och tydlig i dialog med kunder och kollegor
• Har förmåga att prioritera och hantera flera parallella uppgifter
• Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor
Anställningsform
Detta är en hyrrekrytering, vilket innebär att du initialt blir anställd av oss och arbetar som konsult ute hos vår kund. Ambitionen från start är att anställningen övergår till en tillsvidareanställning hos kunden efter cirka 6 månader, förutsatt att båda parter är nöjda.
Vi erbjuder
Du får en varierad och utvecklande roll i en teknisk miljö där du har möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt.
Hos oss får du:
• En trygg anställning med goda villkor
• Möjlighet att snabbt komma in i en spännande verksamhet
• En långsiktig möjlighet hos vår kund
• Stöd och uppföljning genom hela uppdraget. Hjälp med övergången till kunden.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag - urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! www.frogtech.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: rekrytering@frogtech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare/Projektingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frogtech Industry AB
(org.nr 559205-6518), https://frogtech.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kund Jobbnummer
9845322