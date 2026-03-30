Teknisk Projektledare / Product Owner (Offentlig sektor SCB)
Armabe Consulting AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-03-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Armabe Consulting AB i Örebro
, Botkyrka
, Solna
, Stockholm
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren Teknisk Projektledare / Product Owner till ett spännande uppdrag hos Statistiska centralbyrån (SCB).
Plats: Örebro (4 dagar/vecka på plats, viss distans möjligt)
Start: 1 maj 2026
Uppdrag: 2 år (möjlighet till förlängning upp till 4 år)
Omfattning: 100%
Antal: 1 konsult
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en central roll där du leder och utvecklar digitala tjänster inom en statlig myndighet. Rollen innebär att agera Product Owner (PO) i agila team och successivt ta ansvar för flera team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva och prioritera produktbackloggar
Säkerställa leverans av rätt funktionalitet i rätt tid
Fungera som brygga mellan IT och verksamhet
Leda kravarbete och prioriteringar
Delta i utredningar (behovsanalys, processkartläggning)
Bidra till förbättring av arbetssätt och processer
Uppdragets mål är att stärka myndighetens digitala utveckling och samarbete mellan IT och verksamhet
Krav (SKA)
Minst 3 års erfarenhet som Product Owner eller Scrum Master
Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsteam
Erfarenhet i gränssnittet mellan IT och verksamhet
Förmåga att leda prioriteringar i komplexa projekt
Erfarenhet av utredningar inom verksamhets- eller digital utveckling
Meriterande (BÖR)
Erfarenhet av PM3 eller liknande förvaltningsmodell
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av flera team samtidigt
Kunskap inom SAFe
Erfarenhet av Azure DevOps
Förändringsledning och coachning av team
Om rollen
Senior nivå (nivå 4)
Du arbetar nära både verksamhet och IT
Du får en nyckelroll i digital transformation
Vi söker dig som
Är strukturerad och kommunikativ
Har stark ledarskapsförmåga
Trivs i komplexa miljöer
Är van att arbeta agilt
Ansökan
Skicka CV och en kort beskrivning av hur du uppfyller kraven.
Sista dag att ansöka är 10 april 2026
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB Jobbnummer
9828622