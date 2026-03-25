Teknisk Projektledare Product Operations Land & Sea
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2026-03-25
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som teknisk projektledare hos oss blir du en del av ett engagerat team, där vi värdesätter en öppen kultur med högt i tak. Du tillhör en sektion inom Product Unit Electronic Surveillance (PU ES) som ansvarar för tekniska projektledare, projektledare samt BID-support.
Tjänsten innebär resor, både till våra kunder och inom bolaget, nationellt såväl som internationellt. Vi levererar projekt och lösningar till kunder i både Sverige och utomlands, vilket ger dig en varierad och internationell arbetsmiljö.
Som teknisk projektledare har du en central roll där du genom ett tydligt tekniskt ledarskap driver utveckling framåt och leder både tekniska initiativ och andra tekniska ledare. Samarbete är en nyckelfaktor i rollen, där vi tillsammans arbetar för att nå våra mål och leverera hög kvalitet i våra åtaganden. Publiceringsdatum2026-03-25Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, har ett starkt tekniskt tänkande och trivs med att arbeta i en roll där du behöver hantera flera parallella aktiviteter. Du är lösningsorienterad och har förmågan att fatta beslut och agera snabbt när situationen kräver det. Vidare motiveras du av utmaningar och har en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera med människor från olika kulturer.
Vi tror att du har:
* Minst några års erfarenhet inom integration eller produktutveckling
* Erfarenhet av ledande roller, exempelvis som teamledare, delprojektledare eller i en tekniskt ledande roll
* Examen från teknisk högskoleutbildning
* Praktisk erfarenhet av integration
* Meriterande är erfarenhet av kundkontakt, exempelvis i samband med acceptanstester hos kund
* Erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: Electronic Warfare, digital elektronik, signalbehandling, algoritmer, RF, mikrovåg och antennteknik
* Svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_41006".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9819559