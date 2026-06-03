Teknisk Projektledare Nätverk till Förbifart Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Nu har du chans att få vara med på en unik och spännande resa tillsammans med oss i rollen som Teknisk Projektledare Nätverk inom Förbifart Stockholm! Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen. Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och vi har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm.
Som Teknisk Projektledare för Nätverk hos oss kommer du att vara systemägare för LCP systemet som vi installerar i Förbifart Stockholm tunneln. Du kommer att planera, leda, följa upp arbetet tillsammans med teamet som arbetar med nätverket. Du kommer även att ansvara för att styra projekteringsarbetet av systemet ur ett tekniskt och ekonomiskt lönsamt perspektiv. Den Tekniska Projektledaren är också den som driver samordningsfrågor mellan beställaren, sidoentrepenörerna och internt. Vill du vara med i ett av Stockholms just nu största projekt i en roll där du både får leda, samordna och fördjupa dig i teknik? Välkommen till oss!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen, var god kontakta rekryteringskonsult Linda Cooper på linda.cooper@randstad.se
Ansvarsområden
Säkerställa att beställarens kravställning för LCP systemet uppfylls
Säkerställa att projektering, inköp och materialleverans sker enligt gällande produktionstidplan
Ansvara för att samordningen av de aktiviteter som är kopplade till LCP planeras och vara den som tydliggör eventuella frågeställningar mellan samtliga inblandade parter både internt och externt
Inom teamet ta fram kravställning gällande funktion, kvalitet och miljö till upphandlingar av material, samt samarbeta med inköp under upphandlingsprocessen
Stödja projekteringen i sitt arbete för att säkerställa kvaliteten, dokumentation och materialleveranser
Delta i, och vid behov driva, arbetet med ÄTA, störningar och underrättelser (UR)
Aktivt identifiera och förebygga risker i installationsarbetet samt vidta åtgärder vid brister genom att etablera nya arbetssätt och lösningar som förhindrar upprepade fel.
Delta och driva testaktiviteter enligt gällande rutiner
Kontaktperson mot beställaren inom LCP
Aktivt hålla dig uppdaterad kring utveckling inom teknikområdet och i samråd med beställaren förvalta och förbättra slutresultatet
Säkerställa att den stödfunktion som finns inom organisationen fungerar och uppfyller ställda krav och förväntningar
Genomföra kontraktets kravställda utbildningar för beställarenKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av projektverksamhet och har en bred kunskap inom nätverk. Som person är du lösningsfokuserad och är kommunikativ för att driva arbetet framåt som ett team. I detta projekt kommer du att ha många olika kontaktytor och samarbeta med ett flertal olika team vilket även ställer krav på förmågan att vara både social och pedagogisk. Du trivs i en roll där du får nyttja din initiativförmåga och fattar beslut som gynnar både tidplan och affär.
Relevant akademisk examen/högskoleutbildning är meriterande eller liknande erfarenhet
Dokumenterad Cisco Utbildning
Minst 5 års praktisk erfarenhet inom nätverksrelaterad projektledning
Ett djupgående intresse för teknik
Mycket goda kunskaper i svenska samt engelska då båda språken används dagligen i arbetet
B-körkort
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status)
Vidare ser vi det som meriterande om du har:
Bred teknisk kunskap inom el, tele, styr och övervakningssystem med fördel inom intelligenta trafiksystem
Erfarenhet av att ha jobbat i entreprenad och kontraktjuridik, exempelvis ABA99, AB04, ABT09
Ytterligare information
Uppdraget är på heltid och anställningsform överenskommes under rekryteringsprocessen. Tillträde sker enligt överenskommelse
Placeringsort: Bromma
Arbetsplats: Bromma
Arbetstider: måndag-fredag ca 07:30-16:00Om företaget
Eltel Networks Infranet AB
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill – både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/36023e57-81e8-4395-87fe-84ea7db4e75c
Adolfsbergsvägen 13 (visa karta
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168 67 BROMMA Arbetsplats
Eltel Networks Infranet AB Kontakt
Linda Cooper linda.cooper@randstad.se +46729889035 Jobbnummer
9944742