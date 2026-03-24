Teknisk Projektledare Med Teamansvar Till Alten I Linköping
ALTEN i Linköping söker nu erfarna teamledare inom systemingenjörsområdet till både våra in-house team och kundprojekt i regionen. I rollen kommer du att ansvara för ett ingenjörsteam om cirka 3-6 ingenjörer, där du leder och fördelar arbetet samt säkerställer framdrift i flera parallella projekt.
Du arbetar nära både teamet och kunden, med fokus på leverans, kvalitet och samarbete. Projekten rör avancerade tekniska lösningar kopplade till bland annat försvarsprodukter.
Vad erbjuder vi?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Linköpingsregionen. Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande erfarenhet:
Minst kandidatexamen inom exempelvis systemteknik, maskinteknik, mekatronik eller liknande
Erfarenhet av arbete som systemingenjör eller i en liknande teknisk roll
Erfarenhet av att leda team eller projekt, gärna mindre team
God förståelse för komplexa tekniska system, gärna inom flyg, försvar eller liknande områden
Förmåga att hantera flera parallella projekt och skapa struktur och framdrift
Stark drivkraft, ambition och en positiv inställning
Intresse för avancerade produkter och tekniska lösningar
Erfarenhet av arbete i MS Project eller liknande projektplaneringsverktyg
Svenskt medborgarskap och godkänd registerkontroll enligt FMVs riktlinjer är ett krav för tjänsten
Om ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda i cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
