Teknisk Projektledare med profil El & automation
2026-01-28
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Projektledare El, Instrument & Automation - med fokus på projektering och anläggningsutveckling
Vill du kombinera teknik, ledarskap och förbättringsarbete? Sök rollen som projektledare!
Vi söker dig som vill leda både projekt och människor.
Som projektledare ingår du i vår projektavdelning, vars arbete går ut på att förbättra våra processer och anläggningar. Det är du och dina kollegor som ser till att vi uppfyller alla krav när det kommer till funktion, tillgänglighet, kapacitet och säkerhet.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi tror att du är en relationsskapande person. Du ser, bekräftar och lyfter dina kollegor så att ni gör det mesta av era samlade förmågor. Du är generös med din kunskap samtidigt som du är nyfiken på andras perspektiv och idéer.
Du som söker tjänsten behöver ha civilingenjörskompetens eller annan utbildning vi bedömer relevant för tjänsten. Du är van att leda projekt och är välbekant med processindustrin och har erfarenhet från el och automationsområdet.
Eftersom vi är en del av en internationell koncern behöver du vara stark inom såväl talad som skriven svenska och engelska.
Tjänstens innehåll
Ett huvudfokus för tjänsten ligger på konstruktions- och projekteringsledning av mindre och medelstora uppdrag, med kunskap inom el och automation, för att bedöma behovet av detsamma i tätt samarbete med produktions- och underhållspersonal.
Som projektledare hos oss arbetar du med allt från mindre uppdrag till större investeringsprojekt, ett arbete som bedrivs i nära samarbete med andra avdelningar inom organisationen. Ditt jobb är att se till att tidsplanerna håller och att vi lever upp till alla krav. Du följer också upp det ekonomiska, gör utredningar och dokumenterar - med förbättringsarbete i fokus.
På Smurfit Westrock ingår du i en lokal gemenskap i Piteå - men också i en global gemenskap som sträcker sig över 40 länder. Övrig information
Vid frågor kontakta Fredrik Nilzon, chef Projektavdelningen, fredrik.nilzon@smurfitwestrock.se
Emma Bruinewoud, HR-specialist, emma.bruinewoud@smurfitwestrock.se
Välkommen med din ansökan, senast 16/2 2026. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, urval och intervjuer kan ske löpande. Vänligen svara utförligt på urvalsfrågorna då dessa ligger till grund för vårt fortsatta urvalsarbete.
Om du väljer att använda generativ AI i din jobbansökan som stöd, går det bra för oss - men vi uppmuntrar att du gör det med eftertanke. Låt AI hjälpa dig att samla information och utveckla idéer, utan att ersätta din personlighet, dina värderingar och din erfarenhet. Din ansökan ska spegla den du är, något AI aldrig fullt ut kan återskapa.
Smurfit Westrock Piteå är Europas största kraftlinerbruk med ca 510 anställda. Här produceras årligen över 700 000 ton kraftliner som används i tillverkning av högklassig wellpapp. Pappersbruket i Piteå ingår i Smurfit Westrock, det största och världsledande företaget inom hållbart papper och hållbara pappersbaserade förpackningslösningar med verksamhet i 40 länder och över 100 000 anställda.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå. Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice/ Ersättning
