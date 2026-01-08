Teknisk Projektledare med leveransansvar för komplett fordonssystem
Vill du ha det tekniska ansvaret i komplexa projekt med avancerade produkter som ligger i teknikens absoluta framkant? Då är rollen som Teknisk Projektledare hos BAE Systems Hägglunds jobbet för dig.
Tveka inte att skicka in din ansökan och bli en del av ett internationellt, expansivt och innovativt företag inom försvarsindustrin som erbjuder sina anställda fina förmåner och utvecklingsmöjligheter!
Din framtida utmaning
Arbetet bedrivs i projektform och som Teknisk Projektledare så är du ytterst ansvarig för leveransen av fordonssystemet i våra projekt. Du leder arbetet att realisera kundens och interna krav genom produktens livscykel, från utveckling till support. Du kommer att få ta stort ansvar i ditt arbete och ha stor möjlighet att påverka teknikutvecklingen i våra projekt och produkter.
Rollen innebär kontaktytor både externt mot kunder och leverantörer samt stora kontaktytor internt inom flera olika kompetensområden, såsom konstruktörer, produktion, provning, ILS- underhåll/reservdelar samt projektledare och linjechefer.
Viktiga arbetsuppgifter är att:
- Ansvara för planering, utförande samt kontroll av utveckling och leverans av fordonssystemet
- Kontinuerligt tidsestimera och resursplanera, samt planera och följa upp projektbudget mot projektkostnader
- Definiera och utföra korrigerande åtgärder med projektledning och projektgrupper.
- Säkerställa att arbetet sker enligt relevanta riktlinjer och rutiner
- Bedöma risker, möjligheter och besluta om väg framåt.
- Leda och kommunicera projektteamet.
- Engagera och motivera kollegor inom området så att de utför ett bra arbete och leverera rätt sak i rätt tid, till rätt kvalitet
Vi jobbar i en matrisorganisation och i linjen blir du en del av avdelningen för Engineering Management med i dagsläget 15 kollegor inom teknisk projektledning. Du rapporterar till chef för Engineering Management.
Den du är
Vi söker dig som har en teknisk akademisk utbildning och god teknisk kompetens, gärna inom områden så som maskinteknik, teknisk fysik, elektronik och/eller mjukvara.
Du har erfarenhet av teknisk projektledning och av att leda genom andra ledare. Du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt; planerar i förväg, gör tydliga prioriteringar och fördelar resurser effektivt. Du behöver ha en kommersiell medvetenhet och ha erfarenhet av att analysera och hantera risker och möjligheter. Självklart har du god förmåga att kunna påverka och göra intryck på andra, samt bygga goda relationer. Du är kommunikativ och skicklig på att motivera projektmedlemmar, vilket resulterar i goda resultat med hög kvalitet.
Då vi jobbar i en internationell miljö behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/spyM86NLbOk Publiceringsdatum2026-01-08Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta: Cathrine Lind, Rekryteringskonsult 070-577 06 18 eller Niklas Vännman, Head of Technical Project Managment tfn 0660-80381.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Obs! Vi hanterar ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag.
