Teknisk projektledare inom produktutveckling
2025-11-14
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet - och vill ta nästa steg mot projektledning?
Välkommen till vår teknikintensiva värld där elektronik, mekanik och mjukvara möts.
Din roll
Vill du vara med och driva tekniska delprojekt och produktförbättringsprojekt i en högteknologisk miljö?
Vi söker dig som vill ta en aktiv roll i våra utvecklings- och förbättringsprojekt - planera, samordna och driva arbetet framåt - samtidigt som du har kvar fotfästet i tekniken.
Som teknisk delprojektledare blir du en nyckelperson i vårat team. Du ansvarar för att hålla ihop arbetet inom elektronikområdet, men projekten spänner ofta även över mekanik och mjukvara. Du planerar och följer upp aktiviteter, koordinerar mellan olika discipliner och ser till att rätt resurser finns på plats för att nå projektets mål.
Rollen passar utmärkt för dig som har ett tekniskt intresse och som är nyfiken på elektronik, men kan även vara ett utmärkt karriärsteg för dig som idag arbetar med elektronikutveckling men vill ta steget mot en mer ledande och samordnande roll. På sikt finns även möjlighet att ta ett bredare systemansvar, beroende på din bakgrund och kompetens.
I rollen ansvarar du för att driva och följa upp tekniska delprojekt och produktvårdsärenden med inriktning mot elektronikområdet, där projekten ofta även omfattar mekanik- och mjukvaruaspekter. Du planerar och koordinerar aktiviteter mellan berörda funktioner inom konstruktion, test, produktion och inköp, och säkerställer att arbetet bedrivs enligt plan. Vid behov deltar du i tekniska diskussioner och analyser för att stödja problemlösning och tekniska beslut. Rollen innebär även ansvar för dokumentation och rapportering av projektens status, resultat och beslut, samt att bidra till förbättringar av arbetssätt, rutiner och processer inom verksamheten.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse , gärna en förståelse för elektronik och som trivs med att kombinera struktur och teknik. Du gillar att samarbeta, kommunicera och skapa förutsättningar för andra att lyckas - och du tar ansvar för att saker blir gjorda.
För att trivas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av arbete inom teknikutveckling, gärna inom elektronik. Du är en kommunikativ och samarbetsinriktad person som arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar, hittar lösningar och bidrar med en positiv och prestigelös inställning.
Meriterande:
* Erfarenhet av teknisk projektledning, delprojektledning eller produktvård
* Högskoleutbildning inom elektronik eller mekatronik
* Erfarenhet av ERP-system (t.ex. IFS)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vill du vara med på en resa där teknik, samarbete och utveckling går hand i hand - och där du får möjlighet att påverka på riktigt? Då kan det här vara rollen för dig.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
