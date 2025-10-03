Teknisk projektledare inom konstruktion & produktutveckling
2025-10-03
Därför är detta jobb för dig Produktutveckling är vår passion och vi erbjuder dig möjligheten att förverkliga dina ambitioner och intressen. Vi söker dig som vill vara med och etablera samt vidareutveckla ett av våra in-house-team. Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas i din karriär. Vår arbetsmiljö präglas av förtroende, transparens och samarbete. Med erfarna och kompetenta kollegor som gärna bollar idéer samt delar med sig av kunskap erbjuds goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen och gemenskapen.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Tillsammans med din tekniska expertis och starka drivkraft att hjälpa våra kunder att utvecklas, skapas de bästa lösningarna som både du och vårt företag kan vara stolta över.
Utveckla och arbetsleda ett team av konstruktörer
Konceptualisering och nyutveckling av produkten
Stärka och expandera kundrelationer genom strategisk affärsutveckling
Koordinera och säkerställa samverkan mellan projekt samt fungera som en länk mellan olika expertområden
Kvalifikationer Du trivs i en roll där du både bygger och vårdar relationer samtidigt som du driver affären framåt. Med erfarenhet av att leda team mot gemensamma mål, motiveras du av att utveckla både verksamheten, samarbetet och produkten. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Kandidatexamen eller magisterexamen i maskinteknik eller motsvarande områden
Fem års erfarenhet av produktutveckling inom konstruktion
Erfarenhet av arbetsledande roller
Erfarenhet av fordonsindustrin är meriterande
Flytande i svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Örnsköldsvik, Magasinsallén 2E. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-10-30. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
