Teknisk Projektledare inom Inköp till Försvarsindustrin
Friday Väst AB / Speditörsjobb / Malmö Visa alla speditörsjobb i Malmö
2026-04-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Malmö
, Lund
, Svedala
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till ett säkrare Sverige samtidigt som du utvecklas i en tekniskt avancerad och samhällsviktig miljö? Vi söker nu, för kunds räkning, en projektledare till en ledande aktör inom försvarsindustrin som befinner sig på en spännande tillväxtresa.
Här får du möjligheten att arbeta i framkant av teknikutvecklingen inom marina system, där du spelar en viktig roll i att säkerställa välfungerande projekt och effektiva beslutsunderlag. Rollen innebär stort eget ansvar, många kontaktytor och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat.
OM TJÄNSTEN:Som projektledare kommer du att ansvara för att bygga upp materialbudgetar och offertkalkyler inom bolagets projektverksamhet. Du arbetar nära inköpsfunktionen och andra delar av organisationen för att säkerställa effektiva och träffsäkra budgetprocesser.
Du kommer att agera delprojektledare i större projekt tillsammans med inköpsprojektledare, där du driver arbetet framåt och säkerställer leverans enligt plan. Rollen innebär ett stort eget ansvar och kräver att du självständigt kan samla in och analysera information från flera funktioner såsom inköp, ekonomi, juridik, produktion och engineering.Hur dagen som projektledare kan se ut:
Skapa och utveckla materialbudgetar och offertkalkyler för nya projekt
Följa upp och analysera materialbudgetar i pågående projekt
Utveckla och förbättra processer kopplade till budgetering och uppföljning
Delta i och driva delprojekt inom inköp
Möjligtvis arbeta med indexberäkningar i leverantörsavtal
VI SÖKER DIG SOM:Har minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet som projektledare i en teknisk miljö
Besitter mycket goda kunskaper i Excel
Har erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt i organisationer
Möjlighet och vilja att pendla till Karlskrona och arbeta på plats 2-3 dagar i veckan
Är öppen för resor i tjänst
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande men inget krav om du har militärbakgrund eller om du har erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Lund/Karlskrona
Rekryteringsansvarig: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ
Friday Syd AB Jobbnummer
9838394