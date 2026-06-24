Teknisk Projektledare inom Förnybar Elproduktion
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2026-06-24
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Om tjänsten Wrknest Engineering söker nu en Teknisk Projektledare till Vasa Vind, en av Sveriges ledande ägare och utvecklare av storskalig landbaserad vindkraft. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som driver utvecklingen av framtidens energisystem genom vindkraft, solenergi och energilagring.
I rollen får du ett stort ansvar för att leda och utveckla tekniskt komplexa projekt inom förnybar energi. Projekten omfattar både vidareutveckling av befintliga anläggningar och nyetableringar av nya energiprojekt. Du blir en viktig del av ett kompetent team där tekniska beslut har direkt påverkan på projektens värde, lönsamhet och långsiktiga framgång.
Vasa Vind erbjuder en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar där idéer snabbt kan omsättas till verklighet. Här finns en stark vilja att investera i framtidens energilösningar och skapa långsiktig samhällsnytta genom hållbar energiproduktion.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare kommer du att ansvara för att driva projekt genom hela livscykeln, från projektering och upphandling till genomförande och drift. Du arbetar nära interna specialister och externa konsulter för att säkerställa att varje projekt genomförs med hög teknisk kvalitet och affärsmässig förståelse.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att:
Leda tekniska projekt inom vindkraft, solkraft, energilager och hybridanläggningar.
Ansvara för tekniska utvärderingar och vägval för att maximera projektvärde och investeringsutfall.
Driva upphandlingar samt samordna och leda externa konsulter och leverantörer.
Förhandla tekniska lösningar och säkerställa bästa möjliga strategi genom projektens olika faser.
Identifiera, analysera och hantera tekniska risker.
Granska tekniska specifikationer och säkerställa kvalitet i leveranser.
Bidra till utveckling av drift- och underhållsstrategier för befintliga anläggningar.
Delta i dialoger med leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa framdrift och långsiktig utveckling.
Vi söker dig som
Har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, alternativt motsvarande teknisk utbildning.
Har minst fem års erfarenhet från tekniska roller och projektledning inom förnybar energi.
Har god teknisk förståelse och förmåga att utvärdera lösningar ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
Erfarenhet av projekt inom vindkraft, solkraft eller batterilagring (BESS).
Erfarenhet av upphandling, avtalsförhandling och kontraktsgranskning.
Kunskap om elmarknaden, elhandel och stödtjänster.
Som person är du analytisk och har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar. Du trivs i samarbeten där flera specialistkompetenser möts och har lätt för att skapa förtroende hos både kollegor och externa parter. Vidare arbetar du strukturerat, tar ansvar för dina projekt och driver arbetet framåt med uthållighet och engagemang.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Solna, Stockholm. Resor förekommer vid behov då anläggningar och utvecklingsprojekt finns runt om i Sverige samt Finland.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Rekryteringsprocessen hanteras av Wrknest Engineering på uppdrag av Vasa Vind. All kommunikation gällande tjänsten sker via Wrknest Engineering. Urval sker löpande och ambitionen är att tillsätta tjänsten under augusti. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Vasa Vind är en av Sveriges ledande aktörer inom förnybar energiproduktion. Sedan starten 2008 har de utvecklat, byggt och förvaltat storskaliga vindkraftsanläggningar över hela landet. Under senare år har verksamheten breddats till att även omfatta solkraft och energilagring.
Idag äger de 171 vindkraftverk med en installerad effekt om cirka 530 MW, 19 MW solkraft samt 20 MW energilagring. Tillsammans producerar anläggningarna omkring 1,5 TWh förnybar energi varje år, vilket motsvarar hushållsel för cirka 300 000 svenska hushåll.
Organisationen består av drygt 20 medarbetare med hög specialistkompetens och ett gemensamt engagemang för hållbar utveckling. Kulturen präglas av samarbete, hjälpsamhet och ett långsiktigt ansvarstagande för både miljö och samhälle.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri, alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle, i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957188-2068419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9976821