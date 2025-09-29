Teknisk projektledare/Förändringsledare Konsultuppdrag
2025-09-29
Plats: Jönköping (med möjlighet till viss distansarbete)
Omfattning: 50% vid start, ökar till 100% efter årsskiftet
Start: 31 oktober 2025
Slut: 30 juni 2026 (option på förlängning, 6x6 månader)
Uppdraget
Vi söker en teknisk projektledare/förändringsledare till ett omfattande förändringsprojekt hos en större organisation inom offentlig sektor. Nuvarande supportsystem för flera verksamhetskritiska funktioner ska ersättas, och du kommer att spela en nyckelroll i att driva projektet framåt tillsammans med interna projektledare.
Rollen innebär bland annat att:
Bidra med generell förståelse för systemkonfiguration och skapa strukturer för olika supportflöden i en komplex organisation.
Arbeta med kravinsamling och kravhantering i samband med upphandling.
Leda och facilitera workshops med olika intressenter.
Ansvara för dokumentation och uppföljning.
Stödja informationsmodellering och förändringsledning.
Arbetet sker huvudsakligen på plats i Jönköping, men viss distansarbete är möjligt längre fram. Resor inom Sverige kan förekomma.
Skallkrav
Minst 9 års erfarenhet av teknisk projektledning och förändringsledning.
Erfarenhet av kravinsamling och kravhantering i komplexa organisationer.
Generell förståelse för systemkonfiguration.
Förmåga att sätta upp strukturer för supportflöden i stora organisationer.
Erfarenhet av informationsmodellering.
Vana vid att facilitera workshops.
Meriterande
Erfarenhet från annan myndighet eller offentlig sektor.
Erfarenhet av ITSM-system.
Är du intresserad av uppdraget eller känner du någon som passar in på profilen? Hör av dig så berättar vi mer!
