Teknisk projektledare / Förändringsledare Domstolsverket
2025-09-26
Arbetsgivare: Armabe Consulting AB - med direkt avtal med Domstolsverket
Plats: Jönköping (resor till domstolar i Sverige förekommer)
Omfattning: 50 % initialt, därefter 100 %
Start: 1 november 2025 (snarast möjligt)
Anställningsform: Projektanställning (uppdrag via Armabe Consulting AB)
Längd: 2025-11-01 - 2026-06-30 (option på förlängning 6 + 6 + 6 månader, upp till totalt 3 år)
Om uppdraget
Domstolsverket står inför ett omfattande projekt för att säkerställa framtidens supportsystem. Vi på Armabe Consulting AB söker därför en erfaren teknisk projektledare/förändringsledare (kompetensnivå 4 - mycket hög kompetens, 9-12 års erfarenhet) som kan bidra med struktur, ledarskap och teknisk förståelse i en komplex myndighetsmiljö.
Du kommer att arbeta nära Domstolsverkets IT-organisation och verksamhet, och vara en nyckelperson i kravinsamling, processutveckling och införande av nya lösningar.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera tekniska förändringsprojekt
Driva kravinsamling och kravhantering i en komplex organisation
Stötta verksamheten i förändringsledning och processutveckling
Förstå och bidra till systemkonfiguration och tekniska lösningar
Sätta upp strukturer för supportflöden i större organisationer
Facilitering av workshops och kunskapsöverföring
Dokumentation och rapportering till projektstyrning och ledning
Kravprofil (ska-krav)
Mycket god erfarenhet av teknisk projektledning/förändringsledning
Minst 9-12 års relevant erfarenhet (kompetensnivå 4 enligt Domstolsverkets modell)
Erfarenhet av kravinsamling och kravhantering i komplexa organisationer
Förståelse för systemkonfiguration
Erfarenhet av att sätta upp supportstrukturer i större organisationer
Kunskap inom informationsmodellering
Förmåga att facilitera workshops
God kommunikativ förmåga i svenska (tal och skrift)
Meriterande (bör-krav)
Erfarenhet från myndigheter/offentlig sektor
Erfarenhet av ITSM-system
Kunskap inom informationssäkerhet
Vi erbjuder
Konsultuppdrag via Armabe Consulting AB med direkt avtal med Domstolsverket
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Konkurrenskraftig lön
Semesterförmåner enligt avtalSå ansöker du
Skicka CV (max 4 sidor) och 2 relevanta referensuppdrag till:talent@armabeconsulting.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
