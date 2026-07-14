Teknisk projektledare för framtida möjligheter på Saab!
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-07-14
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskoga
, Karlstad
, Arboga
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla teknik som bidrar till att skapa trygghet för människor och samhällen? På Saab växer vi och söker kontinuerligt engagerade projektledare som vill vara med och leda utvecklingen av framtidens produkter och system.
På Saab får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik i projekt som gör skillnad på riktigt. Vi erbjuder en miljö där samarbete, kunskapsdelning och personlig utveckling står i fokus.
I takt med Saabs fortsatta tillväxt finns ett långsiktigt behov av skickliga projektledare inom flera delar av vår verksamhet. Vi söker dig som vill använda din erfarenhet av teknisk projektledning för att bidra till utvecklingen av framtidens teknik, oavsett om din nästa karriärmöjlighet finns hos oss idag eller längre fram.
Din roll
Som projektledare på Saab får du möjlighet att leda komplexa och tekniskt avancerade projekt i nära samarbete med specialister från olika delar av verksamheten. Våra projekt varierar i omfattning och innehåll, men gemensamt är att de ställer höga krav på samarbete, struktur och ett tydligt ledarskap.
Beroende på verksamhetsområde och projekt kan du exempelvis arbeta med:
Projektledning från idé och utveckling till leverans
Planering, uppföljning och styrning av tid, kostnad och kvalitet
Risk- och resurshantering
Ledning av tvärfunktionella team inom utveckling, produktion, kvalitet, inköp och andra specialistområden
Samordning och kommunikation med interna och externa intressenter
Förändrings- och förbättringsarbete
Internationella samarbeten och projekt
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där teknik, innovation och samhällsnytta möts.Publiceringsdatum2026-07-14Profil
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett genuint intresse för teknik och människor. Du har förmågan att skapa struktur i komplexa sammanhang, bygga förtroende och driva arbetet framåt mot gemensamma mål.
Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med olika kompetenser och intressenter. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar i en verksamhet som utvecklas i snabb takt.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av projektledning inom teknik-, utvecklings- eller industriverksamhet
Förmåga att leda och koordinera tvärfunktionella team
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av produktutveckling, internationella projekt eller etablerade projektstyrningsmetoder och verktyg.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10002626