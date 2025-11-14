Teknisk projektledare Elkraft till Elcor Sveriga
2025-11-14
Som projektledare hos Elcor ansvarar du för hela projektflödet - från orderöverlämning till leverans och fakturering. Du driver entreprenad- och leveransprojekt relaterade till centraler, ställverk och lågspänningsinstallationer, och har en nyckelroll i att säkra kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda 6-8 parallella projekt, vardera med en löptid på 3-4 månader
• Upprätta tidplaner, leveransplaner och milstolpar
• Följa upp kostnader och projektmarginaler (mål ca 10 %)
• Hantera kontrakt, ändringar och debitering mot kund
• Säkerställa tekniska krav i samarbete med elkonstruktörer och produktion
• Genomföra riskhantering och kvalitetskontroll
• Dokumentera i affärs- och ärendehanteringssystem
• Bygga långsiktiga kundrelationer
• Resa till produktionen i Litauen (ca fyra gånger per år)
Tjänsten är en direktrekrytering till Elcor Sverige AB med placering i Västerås. ProfilKvalifikationer
Elteknisk utbildning (gymnasium, YH eller högskola)
Minst tre års erfarenhet av projektledning inom elkraft eller installation
Förståelse för ställverk, elcentraler och lågspänning
Förmåga att läsa och tolka enlinjescheman
God kommunikation på svenska och engelska
Vana att hantera flera projekt parallellt i högt tempo
Meriterande:
Erfarenhet av entreprenadjuridik och kontraktshantering*
Erfarenhet av budgetuppföljning och projektlönsamhet
Erfarenhet av CAD eller ritningsläsning inom elkraft
Erfarenhet av internationell leverantörsstyrningDina personliga egenskaper
Du är självgående, ansvarstagande och strukturerad, med god samarbetsförmåga och kommunikativ styrka. Du trivs i ett högt tempo, är lösningsorienterad och har lätt att fatta beslut. Om företaget
Elcor Sverige AB är en ledande leverantör av automationsskåp, ställverk och elcentraler till industri- och entreprenadmarknaden. Efter ett strategiskt uppköp har bolaget gått samman med flera andra skåpsbyggare och fortsätter växa kraftigt i norra Europa med målet att bli branschledande.
Produktionen finns i Sverige, Danmark, Norge, Polen och Litauen, och präglas av hög kompetens, moderna arbetssätt och stark teamkultur.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse, och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till våra kunder. Vi är en del av A-Talent Group - en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
. Ersättning
