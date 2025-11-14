Teknisk projektingenjör som ska stödja projektledare
2025-11-14
Blir en av Krafttag AB:s nya projektingenjörer och var med på en spännande resa genom Sveriges uppbyggnad av elkraftförsörjning.
Uppdraget avser en teknisk projektingenjör som ska stödja projektledare i ett större investeringsprogram kopplat till etablering av flera nya eltekniska anläggningar i Stockholmsområdet. Rollen innebär ansvar för projektadministration, ekonomisk uppföljning och dokumentationsstyrning enligt fastställda tekniska riktlinjer.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Budgetering, prognosarbete och ekonomisk uppföljning i projekt
Riskhantering och sammanställning av statusrapporter
Administrativt stöd: mötesplanering, protokollföring, dokumenthantering och rapportering
Uppföljning av resursbehov och projektberoenden
Dokumentationsansvar enligt tekniska krav och interna rutiner
Kontakt med projektets entreprenörer gällande dokumentation och leveranser
Erfarenhetsåterföring samt kvalitetskontroll av projektets leverabler
Meriterande
Erfarenhet från större och komplexa tekniska projekt
Utbildning i entreprenadjuridik (exempelvis AB04/ABT06)
Erfarenhet av leverantörsuppföljning i större projektorganisationer
Känner du att detta är någon som passa dig som handen i handsken så tveka in att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: ansok@krafttagab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krafttag AB
(org.nr 559129-0977) Jobbnummer
9606477