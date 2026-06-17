Teknisk Produktionsledare - Adapt Event & Expo AB, Stockholm
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Adapt skapar, designar och producerar event och mässor. Från idé och design till teknik, logistik och genomförande. Med egen produktion inom ljus, ljud, bild och 3D-design levererar Adapt hållbara, bestående och innovativa upplevelser till sina kunder.
TEKNISK PRODUKTIONSLEDARE - ADAPT EVENT & EXPO AB, STOCKHOLM
Bakom varje fantastiskt event finns en ännu bättre Teknisk Produktionsledare.
Adapt bygger inte bara event. De bygger mässor, kongresser, möten, hybridproduktioner och upplevelser som får människor att inspireras, lära sig nya saker, skapa relationer och göra affärer.
Ibland handlar det om ett mindre möte för några hundra personer. Ibland om internationella kongresser med flera tusen deltagare från hela världen. Och nästan alltid om att förvandla en tom anläggning till något som bara några dagar tidigare existerade som en 3D-visualisering.
Nu behöver Adapt förstärka sitt team i Stockholm med en Senior Teknisk Produktionsledare som vill vara med och planera, leda och genomföra deras produktioner.
Vem söker vi?
Du gillar när teknik, människor och logistik samverkar för att skapa något riktigt bra. Du trivs lika bra framför en ritning eller ett produktionsschema som ute på golvet tillsammans med teknikerna när produktionen byggs upp. Du vet att ett lyckat event sällan handlar om tur. Det handlar om planering, erfarenhet, kommunikation och ett team som arbetar mot samma mål - ett snyggt, tryggt och felfritt genomförande.
För att lyckas i rollen behöver du ha flerårig erfarenhet av att arbeta professionellt med ljud-, ljus-, bild- och scenteknik. Du har sannolikt själv arbetat som tekniker under många år och känner dig idag trygg i att leda större tekniska produktioner, team och leveranser.
Du har god teknisk förståelse, är strukturerad och gillar att planera. Samtidigt är du trygg nog att fatta beslut när verkligheten inte följer planen - för det händer ibland.
Erfarenhet av att leda team och samordna resurser.
Van att skapa förtroende hos kunder, kollegor och samarbetspartners.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Har B-körkort.
Gillar att själv planera när, hur och varifrån du arbetar.
Ansvarsområden:
Du är personen som tar vid när ett projekt börjar bli verklighet. Tillsammans med projektledare planerar du hur idéer, koncept och 3D-visualiseringar ska omvandlas till fungerande tekniska lösningar ute i verkligheten. Du ansvarar för teknik, resurser, logistik och genomförande. Du leder tekniker, samordnar leverantörer, säkerställer att tidsplanen håller och ser till att kunden känner sig trygg genom hela produktionen. Du ser till att rätt teknik, rätt människor och rätt resurser finns på rätt plats vid rätt tidpunkt och när dörrarna öppnar ska allt bara fungera.
Att arbeta på Adapt:
Din arbetsplats är främst i Stockholm och på Stockholmsmässan där Adapt är inhouse-partner. Men om du vill utvecklas och utmanas utanför huvudstaden finns det gott om möjligheter. Cirka 50 procent av Adapts projekt genomförs internationellt, vilket innebär att du kan få möjlighet att arbeta med produktioner både runt om i Sverige och på andra platser i världen. Som inhouse-partner till Stockholmsmässan, Svenska Mässan Gothia Towers och Fotografiska är Adapt en del av några av Nordens viktigaste mötesplatser. Varje år genomför de hundratals projekt - från mindre företagsmöten till några av Europas största kongresser, mässor och event.
Anställda på Adapt planerar själva när, var och hur de arbetar - frihet under ansvar med hänsyn till varandra och projekt. Adapt arbetar efter värdeorden "enkelt", "innovativt" och "snällt" - som genomsyrar allt de gör.
Adapt är ett av Sveriges största och snabbast växande Produktionsbolag - där över 50% av projekten är internationella och där anställda gillar att göra saker tillsammans. Här får du fantastiska kollegor med hög kompetens och stort engagemang samt möjlighet att utvecklas både nationellt och internationellt. Här får du arbeta i en kultur som präglas av samarbete, prestigelöshet och humor med möjlighet att påverka både dina projekt och företagets framtida utveckling.Publiceringsdatum2026-06-17Så ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina Hjertonsson på telefon 070-3921600.
För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu
Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RekryteringsKonsulten Sverige AB
(org.nr 559161-8961)
Mässvägen 1 (visa karta
)
125 80 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adapt Event & Expo AB Jobbnummer
9967791