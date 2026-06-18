Teknisk Produktägare / Tech Lead till expansivt techbolag i Varberg
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2026-06-18
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Har du en bakgrund som backendutvecklare och vill ta ett större ansvar för produkt, teknik och människor? Vill du kombinera operativ utveckling med strategiska beslut, produktägarskap och ledarskap? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi rekryterar nu i kunds räkning en Teknisk Produktägare / Tech Lead till ett växande teknikbolag i Varberg. Rollen är central för företagets fortsatta utveckling och passar dig som vill vara med och påverka både produktens riktning, teamets utveckling och de tekniska vägvalen framåt.
Du kommer att arbeta nära verksamheten, utvecklingsteamet och kunderna samtidigt som du fortsätter vara tekniskt aktiv. På sikt kommer rollen även innebära ett större personalansvar och ledarskap för ett team av utvecklare.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men att du blir anställd direkt hos kunden. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som Teknisk Produktägare / Tech Lead med bakgrund inom backendutveckling kommer du att ha ett övergripande ansvar för en av företagets produkter. Du fungerar som länken mellan teknik, affär och verksamhet och säkerställer att produkten utvecklas på ett hållbart och affärsmässigt sätt.
Du kommer bland annat att:
• Ansvara för produktens tekniska roadmap och backlogg • Vara teknisk produktägare med systemansvar för en av företagets produkter • Arbeta operativt med backendutveckling och tekniska lösningar • Delta i arkitekturfrågor och tekniska vägval • Samarbeta nära kunder och verksamhet kring krav och prioriteringar • Delta i strategiska diskussioner kring produktutveckling och framtida satsningar • Arbeta med resursplanering, uppföljning och koordinering av utvecklingsinsatser • Successivt ta ett större ledarskapsansvar för teamet
Vi söker dig som
• Har minst 5 års erfarenhet av backendutveckling • Har erfarenhet av att driva tekniska initiativ som Tech Lead, Dev Lead, Teknisk Produktägare eller liknande • Har god förståelse för systemarkitektur och moderna utvecklingsmiljöer • Har erfarenhet av backlogghantering, prioritering eller produktutveckling • Är bekväm i dialog med både utvecklare, kunder och verksamhet • Har ett intresse för ledarskap och vill ta ett större ansvar över tid • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Du erbjuds
• En nyckelroll med stor påverkan på både produkt och teknik • Möjlighet att kombinera utveckling, produktägarskap och ledarskap • En tydlig utvecklingsväg mot personalansvar och teamledning • Stor frihet att påverka arbetssätt, prioriteringar och tekniska beslut • Ett kompetent team med stark teknisk kultur • Möjlighet att arbeta nära verksamheten och se resultatet av ditt arbete • En långsiktig och stabil arbetsgivare med spännande framtidsplaner
Vem tror vi att du är idag?
Kanske arbetar du idag som Tech Lead eller Dev Lead och vill få större inflytande över produkt och verksamhet.
Kanske är du Teknisk Produktägare och saknar det operativa utvecklingsarbetet.
Eller så är du en senior backendutvecklare som redan idag fungerar som en naturlig ledare i ditt team och vill ta nästa steg i karriären.
Oavsett bakgrund söker vi dig som vill kombinera teknik, affärsförståelse och ledarskap i en roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Varberg
Distansarbete: Möjlighet att arbeta hemifrån 1–2 dagar per vecka
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Namn: Sofie Andersson Mailadress: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag.
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst infrastruktur, IT, teknik, energi, fastighet och bygg. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852617-2059276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
432 30 (visa karta
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432 30 VARBERG Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9969718