Teknisk Produktägare
2025-08-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Teknisk Produktägare för intranät med ansvar för att tillsammans med sitt team ta över, förvalta och vidareutveckla organisationens intranät. Rollen innebär även att utarbeta en långsiktig plan för intranätets framtida utveckling.
För att lyckas krävs erfarenhet av IT-förvaltning och utveckling i större och komplexa organisationer, där samarbete över funktionella och organisatoriska gränser är avgörande. Vi ser även att du har ett målinriktat och proaktivt arbetssätt, med förmåga att se helheten och skapa kopplingar mellan teknik, människor och processer.
Tekniska områden i leveransen:
Intranätlösning (Episerver/Optimizely)
Sökmotor
IT-infrastruktur
Governance, struktur och informationsarkitektur
Leda teamet och skapa effektiva arbetssätt för intranätsförvaltning och vidareutveckling.
Driva intressentdialoger och säkerställa att intranätet utvecklas utifrån verksamhetens behov och mål.
Formulera krav, underhålla roadmap samt skapa och prioritera backlog i nära dialog med IT och verksamheten.
Säkerställa en hållbar livscykelplan, systematiskt säkerhetsarbete och regelefterlevnad.
Arbeta med stabilitet, incidenthantering och kontrollaktiviteter.
Ansvara för operativ leverantörsstyrning samt budget och ekonomiuppföljning.
Skallkrav
Dokumenterad erfarenhet som produktägare, förvaltningsledare, uppdragsledare eller motsvarande med helhetsansvar för intranät.
Erfarenhet av intranätlösningar och tillhörande teknologier.
Förmåga att leda och driva förändring och IT-utveckling.
Goda kunskaper inom IT-infrastruktur och licenshantering.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Vana att leda team mot tydliga mål och självständigt driva arbete framåt.
Erfarenhet av att driva roadmap, ta fram backlog och hantera prioriteringar i dialog med många intressenter.
Stark kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
Erfarenhet av större organisationer med komplexa behov och styrningskrav.
Teknisk förståelse för webbutveckling och systemintegration.
Erfarenhet av ITSM- och riskhanteringsprocesser.
Vana att ställa tekniska krav mot leverantörer.
Börkrav
Erfarenhet från försäkrings- eller finansbranschen.
Erfarenhet av budgethantering och ekonomisk uppföljning.
Förmåga att växla mellan strategiskt/taktiskt arbete och operativa insatser.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
