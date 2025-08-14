Teknisk Produktägare
2025-08-14
Vi söker nu en Teknisk Produktägare på uppdrag av en av våra kunder i Växjö.
Är du en strukturerad och kommunikativ person som brinner för att utveckla och förbättra tekniska lösningar? Har du erfarenhet av att arbeta nära utvecklingsteam och förståelse för både affär och teknik? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Om rollen
Som Teknisk Produktägare ansvarar du för att driva utvecklingen av företagets digitala produkter och tjänster. Du fungerar som länken mellan affärssidan, utvecklingsteamet och övriga intressenter. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, från att definiera krav och prioritera backlog till att säkerställa att leveranser håller hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och prioritera produktbacklog
Samla in, analysera och omsätta krav från interna och externa intressenter
Fungera som huvudkontakt mellan utvecklingsteam och verksamhet
Säkerställa att leveranser uppfyller affärsmål och tekniska krav
Bidra till produktstrategi och långsiktig utvecklingsplan
Arbeta agilt tillsammans med utvecklare, UX-designers och testareKravprofil för detta jobb
Minst 3 års erfarenhet som produktägare, kravanalytiker eller liknande roll
Erfarenhet av att arbeta i agila team (Scrum/Kanban)
God förståelse för tekniska miljöer och mjukvaruutveckling
Förmåga att översätta affärsbehov till tekniska lösningar
Stark kommunikations- och samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från SaaS- eller e-handelslösningar
Kunskap inom API:er, integrationslösningar eller databashantering
Vi erbjuder:
En central roll i utvecklingen av innovativa produkter
Möjlighet att påverka både teknikval och produktstrategi
Heltidstjänst med konkurrenskraftiga villkor
En arbetsmiljö präglad av samarbete, innovation och framåtanda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
