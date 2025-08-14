Teknisk Produktägare

Hirely AB / Civilingenjörsjobb / Växjö
2025-08-14


Vi söker nu en Teknisk Produktägare på uppdrag av en av våra kunder i Växjö.
Är du en strukturerad och kommunikativ person som brinner för att utveckla och förbättra tekniska lösningar? Har du erfarenhet av att arbeta nära utvecklingsteam och förståelse för både affär och teknik? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.

Om rollen

Som Teknisk Produktägare ansvarar du för att driva utvecklingen av företagets digitala produkter och tjänster. Du fungerar som länken mellan affärssidan, utvecklingsteamet och övriga intressenter. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, från att definiera krav och prioritera backlog till att säkerställa att leveranser håller hög kvalitet.

Publiceringsdatum
2025-08-14

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och prioritera produktbacklog

Samla in, analysera och omsätta krav från interna och externa intressenter

Fungera som huvudkontakt mellan utvecklingsteam och verksamhet

Säkerställa att leveranser uppfyller affärsmål och tekniska krav

Bidra till produktstrategi och långsiktig utvecklingsplan

Arbeta agilt tillsammans med utvecklare, UX-designers och testare

Kravprofil för detta jobb
Minst 3 års erfarenhet som produktägare, kravanalytiker eller liknande roll

Erfarenhet av att arbeta i agila team (Scrum/Kanban)

God förståelse för tekniska miljöer och mjukvaruutveckling

Förmåga att översätta affärsbehov till tekniska lösningar

Stark kommunikations- och samarbetsförmåga

Goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande:

Erfarenhet från SaaS- eller e-handelslösningar

Kunskap inom API:er, integrationslösningar eller databashantering

Vi erbjuder:

En central roll i utvecklingen av innovativa produkter

Möjlighet att påverka både teknikval och produktstrategi

Heltidstjänst med konkurrenskraftiga villkor

En arbetsmiljö präglad av samarbete, innovation och framåtanda

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9458010

