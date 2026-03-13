Teknisk problemlösare? Bli Fältmekaniker hos Kranpunkten!
2026-03-13
Trivs du i en roll där du får arbeta självständigt, möta kunder och ha en varierad arbetsdag ute i fält? Då kan rollen som fältmekaniker hos Kranpunkten vara något för dig! Här får du möjlighet att arbeta nära tekniken och bidra till att maskiner och utrustning fungerar som de ska - varje dag.
Information om företaget
Kranpunkten är en av Sveriges ledande aktörer inom uthyrning av lyftutrustning för bygg- och industrisektorn. Sedan starten 1989 har de specialiserat sig på liftar, bygghissar, plattformar, teleskoplastare, truckar samt tillhörande utbildningar - en nisch där de kombinerar teknisk kompetens med hög servicenivå. I takt med ökade krav på miljöansvar och arbetskvalitet har de byggt upp en modern maskinpark med över 4 500 enheter och ett erbjudande som möter branschens framtida behov. Med cirka 110 engagerade medarbetare och depåer i Förslöv, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå är de en stark och stabil partner som varje dag bidrar till säkrare, effektivare och mer hållbara projekt.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Kranpunktens räkning en Fältmekaniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Kranpunkten under 6 månader. Därefter, är intentionen att du ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Kranpunktens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.
Du erbjuds:
• Möjlighet att utveckla din kompetens inom service, felsökning och maskinteknik
• En arbetsplats där samarbete och kunskapsutbyte mellan kollegor värderas högt
• En roll där du får ta stort ansvar och arbeta självständigt i vardagenPubliceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som fältmekaniker arbetar du med service, felsökning och reparation av maskiner och teknisk utrustning ute hos företagets kunder. Du är ofta den som först identifierar problemet och ser till att rätt åtgärder genomförs för att utrustningen ska fungera igen. Arbetet innebär stor variation - vissa dagar består av planerade serviceuppdrag medan andra kan innebära mer akuta insatser. Rollen innebär även nära kontakt med kunder där du representerar företaget och bidrar till en positiv kundupplevelse.
Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team som säkerställer en god introduktion och ger dig rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas i rollen.
Arbetsområdet är främst inom Norrbotten och du har möjlighet att utgå hemifrån i tjänsten. Arbetstiderna är vanligtvis måndag till fredag kl. 07-16, men vid behov kan akuta ärenden uppstå som kräver flexibilitet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av mekaniskt arbete samt kompetens inom el och hydraulik
• Innehar B-körkort
• God svenska i tal och skrift (för kundkontakt och dokumentation)
Det är meriterande om du har erfarenhet från en liknande roll eller har arbetat i en tyngre verkstadsmiljö, exempelvis med entreprenadmaskiner, traktorer eller liknande. Även erfarenhet som personbilsmekaniker anses vara relevant. Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Därför ser vi att du är:
• Ansvarstagande - du tar ägarskap för dina uppdrag och ser till att arbetet blir slutfört på ett bra sätt.
• Självgående - du trivs med att arbeta självständigt, planera ditt arbete och ta egna initiativ när situationen kräver det.
• Serviceinriktad - du trivs i kontakt med kunder och är mån om att skapa förtroende i ditt arbete.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
