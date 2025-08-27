Teknisk Orderhandläggare till globalt bolag i Eskilstuna
2025-08-27
Vi söker nu en Teknisk Orderhandläggare till vår kund som är ett globalt bolag belägna i Eskilstuna. De har nu en vakans i teamet fram till juni 2026 och söker efter dig som drivs av problemlösning och jobba mot flera kontaktytor. Sök tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Teknisk Orderhandläggare kommer du att vara en del av ett team av 11 kollegor med fokus på att stötta Internationella samt regionala lager, till exempel i Sydamerika, Korea, Singapore, Dubai och USA. Teamet stöttar dem i att hitta snabba lösningar på brådskande efterskottsbeställningar, vilket involverar daglig kontakt med leverantörer, produktion, servicecenter/orderkontor och tekniska team.
I rollen bidrar du med tekniska lösningar när det kommer till inköp, materialplanering, koordinering av lager runt om i världen samt att ge pålitlig information och hantera kundernas förväntningar i tid. Du ges även utrymme att hitta kreativa förbättringar och standardisera dem. Teamet är också i en spännande fas där de introducerar ny teknik för att förbättra deras prestation. Det är därför ett stort plus om du har intresse för att utveckla och omfamna dessa nya teknologier och har färdigheter inom dataanalys och automatisering.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en eftergymnasial utbildning inom Supply chain, IT, inköp eller logistik, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar detta
Har tidigare erfarenhet av ett servicerelaterat jobb
Har mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i svenska, då båda språken används i arbetet
Det är meriterande och din ansökan kommer prioriteras om du:
Har erfarenhet från en roll inom orderhandläggning eller supply chain
Har kunskaper inom AI och Business Intelligence
Har erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsverktyg
Som person ska du vara kommunikativ, lösningsorienterad, kunna arbeta självständigt men även samarbeta och kunna samordna arbetet mellan olika avdelningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday. Uppdraget är tänkt till juni 2026, med chans till förlängning.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Eskilstuna
Rekryteringsansvarig: Fahim Gani
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
