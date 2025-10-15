Teknisk order & säljsupport - en nyckelroll på Wexiödisk
2025-10-15
Vill du kombinera teknik och försäljning i en central roll?
På Wexiödisk söker vi nu en ny kollega som vill vara en viktig länk i vår säljorganisation med fokus på tekniskt säljstöd, orderhantering och nära kundkontakt. Här blir du den som hjälper våra återförsäljare och kunder att hitta rätt lösning bland våra diskmaskiner och tillhörande kringutrustning.
Hos oss får du arbeta i ett väletablerat och växande företag med hög kompetens, korta beslutsvägar och stort kundfokus.
Din framtida roll hos oss
Som teknisk order och säljsupport blir du en nyckelspelare som kombinerar teknisk förståelse med affärsmässighet. Du fungerar som bryggan mellan sälj, kunder och produktion och ser till att både tekniska krav och kundbehov uppfylls.
I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
Hantering av inkommande orderflöde, avseende tekniskt innehåll, pris och leveranstid.
Telefonsupport och hantering av inkommande mail.
Orderregistrering i SAP.
Leveransbevakning och kommunikation med återförsäljare och produktion.
Relationsbyggande och långsiktigt samarbete med återförsäljare.
Passar det här in på dig?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, kommunikativ och kundfokuserad. Du brinner för att hjälpa kunder hitta rätt lösning och trivs i en roll där du får kombinera problemlösning med service och struktur.

Profil
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. Har du ingenjörsbakgrund är det starkt meriterande.
Förståelse för tekniska system och intresse för att lära dig våra produkter på djupet.
Erfarenhet av order eller säljsupport, gärna från tillverknings eller teknikbolag.
Goda kunskaper i Office-paketet samt erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande).
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett stabilt och välrenommerat företag med starkt varumärke och hög teknisk kompetens. Rollen ger stora möjligheter att växa, både i din tjänst och på sikt med utökat ansvar inom försäljning och marknad
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där engagemang, kundvärde och långsiktiga relationer står i fokus och där du får kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Kort om Wexiödisk - stort nog att satsa, litet nog att trivas
Wexiödisk har utvecklat och tillverkat smarta diskmaskinslösningar i Växjö sedan 1972 och våra produkter används världen över. Vi är marknadsledande i Sverige och exporterar runt 65 % av allt vi tillverkar.
Här sker allt under samma tak: från idé och utveckling till produktion, försäljning och service. I vår moderna anläggning på 11 000 kvadratmeter möts högteknologi, automation och hantverk, alltid med kvalitet i fokus.
Vi är cirka 195 engagerade kollegor som tillsammans omsätter ca 510 miljoner kronor. Sedan 2004 är vi en del av den globala ALI Group.
Låter det här som din nästa utmaning?
Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team!
Välkommen med din ansökan senast 5 oktober. Du ansöker genom att skicka ditt CV till Tea Karahalilovic, tea.karahalilovic@wexiodisk.com
. Har du övriga frågor kring rollen är du välkommen att kontakta Johan Engström, johan.engstrom@wexidisk.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: tea.karahalilovic@wexiodisk.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Wexiödisk AB
