Teknisk officer TSS till I 21 i Östersund
Försvarsmakten / Militärjobb / Östersund Visa alla militärjobb i Östersund
2026-01-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Östersund
, Sollefteå
, Härnösand
, Älvdalen
, Vindeln
eller i hela Sverige
TekA består av två sektioner och har personal i Sollefteå samt i Östersund. Här arbetar specialister med Teknisk Kundmottagning (TKM) samt Tekniskt Systemstöd (TSS).
Nu söker vi en Teknisk officer till TSS i Östersund
Om sektionen
Som teknisk officer vid TSS arbetar du med några av försvarets mest centrala materielsystem på markarenan. Du förväntas ha god teknisk förståelse, vana att tolka underhållsprocesser samt ha erfarenhet av arbete i PRIO och LIFT eller vilja att snabbt utveckla sådan kompetens.
TSS ansvarar bland annat för:
• Utbildning inom teknisk tjänst
• Funktionsledning på kompani- och bataljonsnivå
• Teknisk tjänst vid övningar
• Truppreparationer och tekniskt driftstöd
• Reparationer och tillsyn inom marksystem
I befattningen får du möjlighet att specialisera dig inom ditt teknikområde och bidra till att utveckla rutiner, arbetssätt och teknisk utbildning inom garnisonen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, leda och genomföra utbildningar inom teknisk tjänst
• Hantera och följa upp information i stödsystemen PRIO och LIFT
• Stödja övriga enheter inom garnisonen
• Genomföra tekniskt driftstöd och funktionsledning inom ditt område
• Delta vid övningar och verksamhet i fält
• Bidra till utveckling av tekniska metoder och processer inom garnisonen
Det här är en befattning för dig som vill arbeta med avancerade system, fördjupa din tekniska kompetens och samtidigt bidra aktivt till utvecklingen av teknisk tjänst på I 21. Du blir en del av ett erfaret team där kvalitet, samarbete och professionalism är viktiga ledord.
Arbetet är varierande, självständigt och ger goda möjligheter att växa i rollen som specialist inom något av våra fokusområden: hjulfordon, bandfordon, vapen, optik, uav eller samband.Publiceringsdatum2026-01-05KvalifikationerKvalifikationer
• Godkänd SOU med teknisk inriktning
• B-körkort (manuell växellåda)
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datorvana, inklusive Office-paketet
Meriterande
• Erfarenhet av PRIO och LIFT
• C-körkort
• Erfarenhet av teknisk tjänst på skvadron/kompani/bataljon/teknisk avdelning.
• Erfarenhet inom de materielområden som finns inom garnisonen ex. hjulfordon, bandfordon, vapen, optik, uav eller samband.Dina personliga egenskaper
Du är en driven, strukturerad och lösningsorienterad specialist med god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar, behåller lugnet under tidspress och tar ansvar för att leverera arbete av hög kvalitet.
Du har en prestigelös inställning och bidrar till en professionell och positiv arbetsmiljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom myndigheten.
Befattning: Teknisk Officer TSS
Nivå: OR 6-7
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Sollefteå
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöring på kvällar och helger kan förekomma
För upplysningar om tjänsten: Rekryterande chef Magnus Olofsson
För upplysningar om rekryteringsprocessen: Rekryteringskoordinator Magnus Pålsson
Båda nås via växeln: 08-778 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O: 08-440 83
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Försvarsförbundet: 08-402 40 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669706