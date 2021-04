Teknisk officer Hjulfordon och Fältarbetsmateriel - Försvarsmakten - Övriga jobb i Boden

Försvarsmakten / Övriga jobb / Boden2021-04-07Befattningen erbjuderHar du ett brinnande intresse för teknik och teknisk tjänst i FM? Vill du fördjupa dina tekniska kunskaper inom hjulfordon och fältarbetsmateriel? Vill du vara med och utveckla dagens och nästa generations materielsystem? Då ska du söka till teknisk officer på TSS Boden!Om enhetenTekniska avdelningen stödjer I 19 och A 9 med systemstöd, teknisk utbildning och materielunderhåll. Arbetet är omväxlande och sker till största delen på dagtid, men tjänstgöring kvällar, helger och övningar förekommer. Du ska även vara beredd att under kortare perioder arbeta på annan ort. Tekniska avdelningen ingår i Norrbottens Regementes depåorganisation.Huvudsakliga arbetsuppgifterStödja systemsäkerhetsarbetet i Bodens garnison genom att handlägga TO och BOA, följa upp verksamheten på bataljonerna genom att kontrollera att materielen brukas och repareras på ett säkert och korrekt sätt samt vid behov ge driftstöd.Genomföra driftstöd i form av teknisk utbildning, ge råd och direktiv, delta på brukarmöten, stödja införande av nya materielsystem samt genom att vara garnisonens kontaktyta mot TVK och industrin.Genomföra modifieringar genom att handlägga TO MF samt stödja FMV med utveckling av ny och befintlig materiel.Utbilda, leda och genomföra förebyggande- och avhjälpande underhåll.Materieltjänst inom egen sektion.Personlig färdighetsträning och fysisk träning.2021-04-07Officers- eller specialistofficersexamen med inriktning armétekniker, lägst i tjänstegrad OF 1-2 alt OR 6-7Behörighet i LIFT och PRIO MU/KSB-körkortMeriterandeErfarenhet av tekniska befattningar inom bataljons ram vid I 19/A 9Tekniska systemkurser inom hjulfordon och tunga hjulfordonTekniska systemkurser inom fältarbetsmateriel. (förbindelsesystem och fältarbetsmaskiner)Tekniska systemkurser på vid I 19 och A 9 förekommande materielsystemErfarenhet av drivmedelsmateriel och bas- och underhållsmaterielKörkort C, CEFörarbevis hjullastare, truck, bogserbåt 4Vi söker en erfaren teknisk officer som efter flertalet år på bataljonsnivån har skaffat sig breda kunskaper inom teknisk tjänst och djupa specialistkunskaper i ett eller flera materielsystem. Du har goda kunskaper i Officepaketet, PRIO och LIFT och använder dessa som stöd för den tekniska tjänsten. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete, tar egna initiativ och driver på för att hitta lösningar. För att lyckas måste du kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.ÖvrigAnställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd i FörsvarsmaktenSysselsättningsgrad: HeltidArbetsort: BodenTillträdesdatum: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.För upplysningar om befattningen kontakta:Avdelningschef TekA Boden: Mj Mattias Barsk tel. 072-981 74 49Sektionschef TSS Boden: Kn Simon Björk tel. 070-335 63 87Fackliga företrädare:OF BOTHNIA Per Davidsson 0921-348804Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2020-05-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Norrbottens regemente I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Kiruna i norr till Härnösand i söder. I 19 ansvarar bland annat för att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon. I 19 har uppdraget att utveckla jägarförmågan inom armén och vinterförmågan inom Försvarsmakten. Vid regementet finns en brigadstab med uppgift att leda delar av arméns förband under kris och krig, samt staben för Militärregion Nord, som ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen. Vid I 19 finns också sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Sista dag att ansöka är 2021-05-01