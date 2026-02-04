Teknisk och praktisk person sökes - Långsiktigt jobb i Lund
2026-02-04
Är du tekniskt intresserad, händig och gillar att arbeta praktiskt? Nu söker vi dig som vill ha ett långsiktigt arbete inom ett stort och växande företag i Lund.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från industrin - det viktigaste är att du har rätt inställning, är nyfiken och vill lära dig. Har du ett tekniskt eller praktiskt intresse på fritiden är det meriterande. Det kan till exempel vara att du mekar med bilar, bygger datorer, renoverar hemma, håller på med elektronik - eller till och med virkar och gillar pilligt och noggrant arbete. All form av praktiskt handlag är ett plus!Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en modern produktionsmiljö där teknik, noggrannhet och kvalitet står i fokus. Arbetet är varierande och innehåller både maskinhantering och praktiska moment.
Tjänsten är långsiktig med goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.
Plats: Lund Arbetstid: 2-skift eller natt (du behöver vara öppen för båda alternativen)
Vi söker dig som:
Är tekniskt nyfiken och praktiskt lagd
Har tålamod och öga för detaljer
Vill ha ett stabilt och långsiktigt arbete
Är noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta både 2-skift och natt
Här får du chansen att bli en del av ett stabilt och växande företag med stark framtid och god sammanhållning.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
