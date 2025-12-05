Teknisk Montör Till Teledyne Flir - Norra Stockholm!
2025-12-05
Nu söker WeStaff Sweden tekniska montörer till Teledyne FLIR i norra Stockholm, ett världsledande teknikföretag som utvecklar avancerade sensorsystem och infraröda värmekameror. Det här är ett långsiktigt uppdrag med start omgående, perfekt för dig som vill kombinera praktiskt arbete med tekniskt djup i en global framtidsbransch.
Om Teledyne FLIR
Teledyne FLIR ligger i teknikens absoluta framkant. Deras lösningar används världen över inom industri, säkerhet och forskning, från hotdetektering till videoanalys och diagnostik. Här får du vara med och bygga produkter som räddar liv, förbättrar arbetsmiljöer och driver innovation. Publiceringsdatum2025-12-05Om tjänsten
Som teknisk montör blir du en viktig länk mellan utveckling och produktion. Du arbetar med montering, testning och felsökning av högteknologiska IR-produkter inom el, mekanik och optik. Det är ett praktiskt och varierat arbete där din noggrannhet och problemlösningsförmåga gör verklig skillnad.
Upplägg: Heltid, dagtid måndag-fredag
Start: Omgående
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Montering av mekaniska och elektroniska komponenter
Funktionstester och kvalitetskontroller
Felsökning och tekniskt samarbete med kollegor
Arbete i en ren, modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö
Vem är du?
Du är tekniskt nyfiken, strukturerad och gillar att förstå hur saker fungerar. Du trivs med praktiska arbetsuppgifter, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta.
Krav:
Erfarenhet av att läsa tekniska instruktioner och ritningar
Vana vid att kontrollera produkter med både mätverktyg/maskiner och visuellt
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Grundläggande kunskaper i analog/digital elektronik och nätverk
Erfarenhet av elektromekanik, pneumatik eller liknande
Praktisk erfarenhet av system som Raspberry Pi, Arduino eller ESP32
Vi erbjuder:
Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag
Nära samarbete med erfarna kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och karriär
Trevliga lokaler och god arbetsmiljö
Kollektivavtal, friskvård och konkurrenskraftig lön Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
