Teknisk montör sökes till vår kund Svekon i Brunna!
Är du tekniskt intresserad, noggrann och trivs med praktiskt arbete? Just nu söker vi engagerade montörer till vår kund Svekon i Brunna – ett företag där kvalitet, samarbete och trivsel står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som montör blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där du arbetar med montering och hantering av olika komponenter. Du får en gedigen introduktion och upplärning innan du börjar arbeta mer självständigt. Tjänsten är fysisk och passar dig som gillar att vara aktiv under arbetsdagen.
Vem är du?
• Har god teknisk förståelse och ett intresse för praktiskt arbete
• Gärna har erfarenhet av montering eller liknande uppgifter
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är svensk medborgare (krav)
Om verksamheten
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag–fredag dagtid. Start sker enligt överenskommelse. Du anställs av Uniflex och får stöd under hela uppdraget.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
Uniflex Sverige AB Kontakt
