Teknisk montör sökes till spännande uppdrag i Brunna!
Uniflex AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Vi söker nu montörer till ett företag i Brunna som arbetar med restaurering och uppgradering av teknisk utrustning. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och kvalitet är centrala delar i det dagliga arbetet. I rollen ingår montering och hantering av olika komponenter, och det kan även förekomma enklare elarbeten. Har du erfarenhet av lackering är det ett stort plus. Du får en noggrann introduktion innan du börjar arbeta mer självständigt.
Vem är du?
Vi söker dig som har god teknisk förståelse, tycker om praktiskt arbete och har elkunskap. Tidigare erfarenhet av montering eller liknande arbete är meriterande. Erfarenhet av lackering är också ett plus. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i team, samt behärska svenska i tal och skrift. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Om verksamheten
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag-fredag dagtid. Start sker enligt överenskommelse. Du anställs av Uniflex och får stöd under hela uppdraget.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9568706