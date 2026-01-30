Teknisk montör - långsiktigt uppdrag i säkerhetsklassad miljö (dagtid)
2026-01-30
Vill du ha ett stabilt montörsjobb där kvalitet, ansvar och yrkesstolthet faktiskt betyder något?
Nu söker vi en teknisk montör till ett långsiktigt uppdrag hos ett högteknologiskt bolag med verksamhet i säkerhetsklassad miljö.
Det här är inte ett snabbt inhopp. Det är ett jobb för dig som vill bygga kompetens, jobba i ett seniort team och vara med i verksamhet där varje moment räknas.
Direktanställning hos kund (rekrytering)
Heltid, dagtid - måndag till fredag
Start: Omgående enligt överenskommelse
Vad du får i det här jobbet
Ett stabilt, långsiktigt arbete (inte projekt på några månader)
Grundlig upplärning (ca 12 månader), du blir expert, inte "resurs"
Arbete i mindre specialistteam med hög kompetens
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och respekt är på riktig, inte bara ord
Möjlighet att utvecklas tekniskt och växa i rollen över tidPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som teknisk montör i säkerhetsklassad miljö och ansvarar för att arbetet utförs korrekt från start till slut. Exempel på arbetsuppgifter:
Montage, testning och kvalitetskontroll av tekniska produkter
Arbete enligt tydliga processer och säkerhetsrutiner
Dokumentation och uppföljning
Täta samarbeten inom teamet
Rapportera avvikelser: kvalitet går alltid före tempo
Vem vi söker
Det här passar dig som är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete. Du har:
Erfarenhet av tekniskt montage eller liknande kvalificerat arbete
Intresse och tålamod att lära dig avancerade system
En professionell inställning till säkerhet och noggrannhet
Förmåga att arbeta i team och säga ifrån när något inte stämmer
Möjlighet att resa i tjänst (ca 1 gång/år)
Meriterande (inte krav)
Erfarenhet av test och verifiering
Tidigare arbete i säkerhetsklassad miljö
Teknisk utbildning
Kunskap inom elektromekanik, pneumatik eller liknande
Viktigt att veta
Detta är inte rätt roll om du:
Vill byta jobb ofta
Söker korta projekt
Föredrar högt tempo framför noggrannhet
Det är rätt roll om du vill vara stolt över det du bygger.
Ansökan - enkelt och snabbt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
