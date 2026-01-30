Teknisk montör - långsiktigt uppdrag i säkerhetsklassad miljö (dagtid)

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2026-01-30


Vill du ha ett stabilt montörsjobb där kvalitet, ansvar och yrkesstolthet faktiskt betyder något?

Nu söker vi en teknisk montör till ett långsiktigt uppdrag hos ett högteknologiskt bolag med verksamhet i säkerhetsklassad miljö.
Det här är inte ett snabbt inhopp. Det är ett jobb för dig som vill bygga kompetens, jobba i ett seniort team och vara med i verksamhet där varje moment räknas.

Direktanställning hos kund (rekrytering)

Heltid, dagtid - måndag till fredag

Start: Omgående enligt överenskommelse

Vad du får i det här jobbet

Ett stabilt, långsiktigt arbete (inte projekt på några månader)

Grundlig upplärning (ca 12 månader), du blir expert, inte "resurs"

Arbete i mindre specialistteam med hög kompetens

En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och respekt är på riktig, inte bara ord

Möjlighet att utvecklas tekniskt och växa i rollen över tid

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som teknisk montör i säkerhetsklassad miljö och ansvarar för att arbetet utförs korrekt från start till slut. Exempel på arbetsuppgifter:

Montage, testning och kvalitetskontroll av tekniska produkter

Arbete enligt tydliga processer och säkerhetsrutiner

Dokumentation och uppföljning

Täta samarbeten inom teamet

Rapportera avvikelser: kvalitet går alltid före tempo

Vem vi söker
Det här passar dig som är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete. Du har:

Erfarenhet av tekniskt montage eller liknande kvalificerat arbete

Intresse och tålamod att lära dig avancerade system

En professionell inställning till säkerhet och noggrannhet

Förmåga att arbeta i team och säga ifrån när något inte stämmer

Möjlighet att resa i tjänst (ca 1 gång/år)

Meriterande (inte krav)

Erfarenhet av test och verifiering

Tidigare arbete i säkerhetsklassad miljö

Teknisk utbildning

Kunskap inom elektromekanik, pneumatik eller liknande

Viktigt att veta
Detta är inte rätt roll om du:

Vill byta jobb ofta

Söker korta projekt

Föredrar högt tempo framför noggrannhet

Det är rätt roll om du vill vara stolt över det du bygger.

Ansökan - enkelt och snabbt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
