Teknisk montör - bygg framtidens teknik (Norra Stockholm)
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du händig, gillar teknik och vill jobba med elektronik och mekanik i samma roll?
Vi söker flera tekniska montörer till ett världsledande teknikföretag i norra Stockholm.
Det här är jobbet för dig som vill vara med och bygga avancerade produkter, testa funktion och se resultatet av ditt arbete i en modern och trivsam miljö.
Heltid, dagtid (mån-fre), viss möjlighet till flex
Start: omgående
Det här får du
Ett stabilt arbete med utveckling och möjlighet att lära dig avancerad teknik
Arbeta med både elektronik och mekanik i samma roll
Vara en viktig del av teamet med fokus på kvalitet, säkerhet och leverans
Bra villkor: kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag, bra lön och personlig konsultchefPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som teknisk montör kommer du att:
Montera produkter enligt instruktioner och ritningar
Testa och kontrollera funktion för både elektroniska och mekaniska delar
Dokumentera i digitala system
Delta i produktionsmöten och bidra till förbättringar
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och noggrann. Du kanske har erfarenhet som bilmekaniker, elektriker eller gillar att meka med teknik på fritiden. Det viktigaste är att du tar ansvar, samarbetar och vill utvecklas.
Du har gärna:
Erfarenhet av montering eller tekniskt arbete
Vana vid handverktyg och finmotoriskt arbete
Datorvana (dokumentation och kvalitetskontroll)
Svenska i tal och skriftSå ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker i vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning.
Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7147621-1817373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9715411