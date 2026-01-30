Teknisk montör - bygg framtidens teknik (Norra Stockholm)

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2026-01-30


Är du händig, gillar teknik och vill jobba med elektronik och mekanik i samma roll?
Vi söker flera tekniska montörer till ett världsledande teknikföretag i norra Stockholm.
Det här är jobbet för dig som vill vara med och bygga avancerade produkter, testa funktion och se resultatet av ditt arbete i en modern och trivsam miljö.

Heltid, dagtid (mån-fre), viss möjlighet till flex

Start: omgående

Det här får du

Ett stabilt arbete med utveckling och möjlighet att lära dig avancerad teknik

Arbeta med både elektronik och mekanik i samma roll

Vara en viktig del av teamet med fokus på kvalitet, säkerhet och leverans

Bra villkor: kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag, bra lön och personlig konsultchef

Publiceringsdatum
2026-01-30

Dina arbetsuppgifter
Som teknisk montör kommer du att:

Montera produkter enligt instruktioner och ritningar

Testa och kontrollera funktion för både elektroniska och mekaniska delar

Dokumentera i digitala system

Delta i produktionsmöten och bidra till förbättringar

Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och noggrann. Du kanske har erfarenhet som bilmekaniker, elektriker eller gillar att meka med teknik på fritiden. Det viktigaste är att du tar ansvar, samarbetar och vill utvecklas.
Du har gärna:

Erfarenhet av montering eller tekniskt arbete

Vana vid handverktyg och finmotoriskt arbete

Datorvana (dokumentation och kvalitetskontroll)

Svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker i vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning.
Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7147621-1817373".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9715411

