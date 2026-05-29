Teknisk montör - bygg framtidens teknik (Norra Stockholm)
Gillar du att skruva, bygga och pilla med teknik? Nu söker vi fler montörer till världsledande teknikföretag i norra Stockholm!
Du behöver inte vara expert, det viktigaste är att du är händig, nyfiken och gillar att jobba praktiskt. Kanske mekar du med bilar, bygger datorer, skapar konst eller fastnar i pilliga projekt där noggrannhet, tålamod och känsla för detaljer kommer naturligt. Eller så är du bara en person som gillar att förstå hur saker fungerar.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill få in en fot i teknik- och industribranschen och utvecklas inom montering.
Om arbetet
Du kommer att jobba med montering av avancerade produkter där elektronik och mekanik möts. Arbetet sker i moderna lokaler tillsammans med ett hjälpsamt team där du får lära dig arbetet på plats.
Plats: Norra Stockholm
Heltid, dagtid (mån-fre)
Start omgående
Det här får du
En bra ingång till teknikbranschen
Möjlighet att lära dig avancerad montering och produktion
Ett praktiskt jobb där du ser resultat varje dag
Schyssta villkor med kollektivavtal, pension och friskvård
Stöd från engagerad konsultchef och teamPubliceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Montera produkter enligt instruktioner
Arbeta med både smådelar och mekaniska komponenter
Testa och kontrollera att allt fungerar som det ska
Dokumentera i digitala system
Vara en del av teamet och bidra till förbättringar
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är händig, nyfiken och gillar att arbeta praktiskt. Du behöver inte ha lång erfarenhet inom montering eller produktion, det viktigaste är att du har rätt inställning och tycker om att arbeta med händerna. Kanske mekar du med bilar, bygger datorer, håller på med konst eller gillar pilliga projekt där tålamod och noggrannhet är viktigt. Du är en person som gillar att förstå hur saker fungerar och tycker det är kul att lösa problem och få detaljer att sitta rätt.
För att trivas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, noggrann och gillar att samarbeta med andra. Har du tidigare erfarenhet av montering, verktyg eller tekniskt arbete är det meriterande, men inget krav, vi värdesätter vilja och engagemang högt.Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker i vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning.
Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7823288-2026659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
