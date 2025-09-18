Teknisk miljöspecialist för en grön omställning av industrin
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm
2025-09-18
Vill du arbeta med de stora miljö- och klimatutmaningarna och fördjupa dig i ny teknik? Vill du få möjlighet att lyfta blicken till ett nationellt och internationellt perspektiv och bidra till omställningen av industrin? Då kan vi erbjuda dig en utvecklande roll med stort ansvar.
Industrin har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Både nationellt och på EU-nivå finns ambitiösa mål och det sker en snabb utveckling mot industrier med låga koldioxidutsläpp, cirkulära resursflöden och minimerad övrig miljöpåverkan. Naturvårdsverket har en stödjande och pådrivande roll i arbetet och ska verka för att nå dessa mål, bland annat genom att delta i tillståndsprövningar, ge vägledning och stötta regeringen inom EU och internationellt arbete.
Naturvårdsverket söker en eller flera tekniska miljöspecialister som vill bidra i detta arbete. Tjänsterna är tänkta att placeras på industrienheten som är den enhet som arbetar med kemisk och petrokemisk industri, cementindustri, massa- och pappersindustri och förbränningsanläggningar. I ansvarsområdet ingår även vätgasproduktion, batteritillverkning och infångning av koldioxid. Enheten samordnar dessutom arbetet med industriutsläppsdirektivet, och ansvarar för att ge både juridiskt och tekniskt expertstöd till hela myndigheten.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att tillsammans med kollegor arbeta med att delta i miljöprövningar och ge vägledning till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Det kan bli aktuellt med analysarbete som läggs till grund för framtida utformning av styrmedel och EU-arbete i samband med framtagandet av teknikdokument på EU-nivå (BREF-dokument). Arbetsuppgifterna är varierande. Det kan också bli aktuellt med andra arbetsuppgifter beroende på din erfarenhet. I första hand söker vi en person som kan arbeta brett inom kemisektorn, dit även t.ex. raffinaderier och batteritillverkning tillhör.
En viktig del i arbetet är att bidra till effektiva miljöprövningar, sprida kunskap om miljöpåverkan och motverka nya miljöproblem kopplat till nya teknik samt bidra till kloka avvägningar mellan olika intressen. Omvärldsbevakning är en naturlig del av arbetet.
Du kommer att ingå i ett team med både teknisk och juridisk kompetens, och samarbeta med andra inom myndigheten, med andra myndigheter, med näringslivet och med andra aktörer. Enhetens team jobbar mycket nära varandra i ärenden och frågor som överlappar varandra.
Din kompetenser
Vi söker dig som har
• relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på universitets- eller högskolenivå, exempelvis en civilingenjörsexamen,
• minst fem års erfarenhet av arbete med miljörelaterade industrifrågor på myndighet eller inom den privata sektorn, samt
• goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har arbetat med
• tillståndsprövning eller tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarlig verksamhet inom basindustrin,
• miljö- eller energifrågor inom sektorn kemiindustri och/eller raffinaderier, exempelvis som utvecklingsingenjör, miljöspecialist, konsult eller liknande,
• någon av de sakfrågor som ingår i enhetens ansvarsområde, t.ex. energieffektivisering inom industrin, tillverkning av biobränslen och andra biokemiska produkter eller batteritillverkning,
och/eller
• industriutsläppsdirektivet och BAT-slutsatser.
Du ska också ha god förmåga att
• samarbeta med kollegor och andra aktörer med olika perspektiv och kompetenser, och bidra till välfungerande team,
• se helheten i komplexa sammanhang och bedöma vilka frågor som är viktiga utifrån myndighetens uppdrag och mål,
• ta ansvar och driva arbetet framåt, planera och prioritera arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt även när arbetstempot är högt,
• ta initiativ och se möjligheter i utveckling, och
• kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden på ett pedagogiskt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och dina erfarenheter från de senaste fem åren.
Om anställningen
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Resor inom Sverige och internationellt (främst inom EU) kan förekomma.
Naturvårdsverket vill erbjuda ett flexibelt arbetssätt genom möjlighet till distansarbete. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet och ett hållbart arbetsliv.
Naturvårdsverket har kontor i Stockholm och Östersund. Det finns också möjlighet att arbeta helt på distans om det inte finns några andra alternativ.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Lisa Johansson, enhetschef industrienheten. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta. Ersättning
