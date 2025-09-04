Teknisk medarbetare med ledarerfarenheter sökes
App Start-Up AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö
2025-09-04
Är du Elkraftingenjör? Driftsättare? Kalibrerings-ess? Elkonstruktör eller en fena på Automation?
Vill du kombinera teknik, kundkontakt och regionalt ansvar i en framtidsbransch?
Har du ett hjärta som klappar för laganda, utveckling och resultat? Då kan du vara vår nästa kollega i Skåne!
Vi söker nu en tekniskt kunnig, socialt skicklig och driven person som vill ta ett helhetsansvar för vår verksamhet i södra Sverige - både hos våra kunder och på vårt kontor i Malmö. En spännande kombinationsroll där du får använda både din tekniska kompetens och din förmåga att bygga relationer.
Vilka är vi?
Start-Up är ett konsult- och ingenjörsföretag som har funnits sedan 1995.Vi verkar inom industri samt energibranschen, med ett särskilt fokus på projektgenomförande och driftsättning av energianläggningar. Med spetskompetens inom automation, elkonstruktion, elkraft, processtyrning och instrumentering, erbjuder vi innovativa och skräddarsydda lösningar som möter kundernas behov.
Dina ansvarsområden:
Konsultuppdrag: Utföra tekniska uppdrag och projektledning främst inom energibranschen, med fokus på södra Sverige.
Projektledning: Ta ledande roller i våra uppdrag, med ansvar för hela processen från offert till leverans.
Försäljning & Kundkontakt: Utveckla våra kundrelationer, ta fram offerter och vara vårt ansikte utåt i regionen.
Kontorsansvar: Leda och utveckla vårt kontor i Malmö - och sätta Start-Up AB på kartan i Skåne.
Affärsutveckling: Medverka i vår strategiska planering och bidra till Start-Up:s tillväxt.
Vi söker dig som:
Har en teknisk utbildning och några års erfarenhet från energibranschen
Har spetskompetens inom något av våra affärsområden:
Automation, Elkonstruktion, Elkraft, Process, Instrument
Är kommunikativ, driven och trivs i en självgående roll
Helst har erfarenhet av projektledning och ekonomisk uppföljning men även andra former av ledaregenskaper eller ledarerfarenheter tas i beaktning.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har ett strukturerat arbetssätt och en vilja att utveckla både dig själv och din omgivning
Varför välja Start-Up?
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du får
• Möjlighet att forma din roll och påverka företagets utveckling
• Kollegor med hög kompetens och ett varmt, prestigelöst arbetsklimat
• Spännande uppdrag i Sverige och även internationellt om det är lockande
• Generöst friskvårdsbidrag, personalförmåner och personalaktiviteter
• Utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag där din insats verkligen räknas
Vi är idag över 70 medarbetare och ett av Sveriges ledande teknikkonsultbolag inom energi - och vi växer! Vill du vara med på resan?
Ansök idag!
Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor? Kontakta gärna vår vice VD Habib Talani på 076-147 67 33.
Välkommen till Start-Up - där teknik möter engagemang! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Via mail
E-post: jobb@start-up.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Regionansvarig Skåne". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare App Start-Up AB
(org.nr 556514-1008), http://www.start-up.se
214 31 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
APP Start-Up AB Kontakt
vice VD
Habib Talani habib.talani@start-up.se Jobbnummer
9491835