Teknisk Lead inom El till internationella leveransprojekt
2026-01-27
Vill du arbeta i en tekniskt ledande roll där du kombinerar elteknisk kompetens med ansvar för planering och genomförande i stora industriella leveransprojekt? Vi söker nu en Teknisk Lead inom El till ett internationellt industribolag inom process- och anläggningsteknik, där komplexa system, långsiktiga leveranser och teknisk helhetssyn står i centrum.
Här erbjuds du en nyckelroll i projekt med hög teknisk nivå, många intressenter och stort behov av struktur, samordning och tekniskt ledarskap.
Om rollen
I rollen som Teknisk Lead inom El arbetar du med att leda och strukturera det tekniska elarbetet i större industriella leveransprojekt.
Du ansvarar för att tolka tekniska specifikationer och kundkrav, omsätta dessa till ett genomförbart tekniskt upplägg och säkerställa att rätt aktiviteter planeras och genomförs i rätt tid. Rollen innebär att du fungerar som en länk mellan elkonstruktörer, projektledare, leverantörer och kund.
Arbetet handlar mindre om att själv rita detaljer och mer om att ta ansvar för helheten i den tekniska leveransen. Du bryter ner projekt i delaktiviteter, håller ihop tidsplaner, följer upp framdrift och säkerställer att byggnation, leveranser och tekniska beslut sker enligt plan.
En viktig del av rollen är att ligga steget före i projekten: att tidigt identifiera risker, driva på beslut, ge tydliga statusuppdateringar och aktivt bidra till att projekten når sina deadlines.
Rollen passar dig som vill kombinera djup elteknisk kompetens med ansvar för planering, koordinering och tekniskt genomförande i komplexa projektmiljöer.
Krav och bakgrund
Kvalifikation
Teknisk utbildning inom el, elkraft, automation eller motsvarande område.
Erfarenhet av arbete med elkonstruktion och industriella elsystem.
Tidigare erfarenhet av att rita elscheman, elskåp eller arbeta med eldesign.
Erfarenhet från tekniska projekt eller leveransorganisationer.
Förmåga att läsa, tolka och omsätta tekniska specifikationer till praktiska lösningar.
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att leda eller samordna tekniskt arbete i projekt.
Erfarenhet av arbete med hela elsystemkedjan: kraft, styrning och motorer/utrustning.
Erfarenhet av arbete nära kund och leverantörer i leveransprojekt.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya projekt, ställa rätt frågor och skapa ordning i komplexa sammanhang.
Du trivs med ansvar, har lätt för att samarbeta med olika roller och vågar driva på både internt och mot kund när det behövs. Du är kommunikativ, prestigelös och har ett tydligt driv att få projekt att gå i mål.
Rollen passar dig som vill ligga i framkant av projekten, ta ägarskap för det tekniska upplägget och fungera som en stabil teknisk motor i leveransorganisationen.
Övrig information
Rollen är placerad i en internationell projektorganisation med långsiktiga leveranser till global industri.
Arbetet innebär nära samarbete med projektledning, konstruktörer, leverantörer och kunder, samt deltagande i större leveransprojekt med höga krav på kvalitet, planering och genomförande.
Ort: Västerås
Start: enligt överenskommelse
Anställningsform: Du kommer att arbeta som konsult i 12 månader med ambitionen att därefter bli anställd direkt av kunden
A-hub är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och som strävar efter att skapa en arbetsmiljö med mångfald. Alla kvalificerade kandidater kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, ålder eller funktionshinder.
