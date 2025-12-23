Teknisk lagermedarbetare till Speed i Falkenberg
Speed erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och personalutmaningar. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och målsättningen att vara CO2-neutral senast 2025 uppnåddes redan 2023. Speed har huvudkontor i Borås och logistikcenter i Borås, Göteborg, Stenungsund, Stockholm och Falkenberg med en total yta på över 220 000 m2.
Tjänstebeskrivning
Hos Speed blir du en del av ett mindre team som tillsammans hanterar stora volymer och ett avancerat flöde. Här får du en viktig roll i den dagliga driften och i att säkerställa att verksamheten fungerar som den ska - varje dag.
Som lagermedarbetare arbetar du i en modern, automatiserad miljö där AGV:er och Radioshuttles hanterar större delen av pallflödena. Din roll blir att stödja och komplettera automationen genom manuella truckuppgifter, kvalitetskontroller, godsmottagning, dokumentation och löpande uppföljning.
Det är ett omväxlande arbete där dagarna kan se olika ut, och där du får stort ansvar att lösa uppgifter som dyker upp. Du gör skillnad genom att arbeta strukturerat, ta ansvar för kvalitet och se till att flödet aldrig stannar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Lossning och lastning med manuella truckar
Godsmottagning och kontroll av inkommande gods
Övervakning av automatiserade flöden och larmhantering i flödet
Hantering av helpallflöden åt Carlsberg
Omarbetning av pallgods
Kvalitetskontroller och dokumentation
Daglig kontakt med chaufförer och externa transportörer
Löpande uppgifter för att säkerställa ordning, kvalitet och ett jämnt flödeKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en operativ roll och som gillar att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet. För att passa hos oss tror vi att du:
Har erfarenhet av lagerarbete - gärna i en miljö där automation ingår
Är trygg med truckkörning
Har tekniskt intresse och förstår hur system, maskiner och flöden samverkar
Är flexibel och tycker om varierade arbetsuppgifter
Kan ta egna initiativ och hantera situationer som uppstår
Är noggrann med dokumentation och kvalitet
Trivs i ett lag där alla hjälps åt och där man stöttar varandra
Du kommunicerar tydligt och obehindrat på svenska, och engelska är ett plus.
Låter detta intressant?
