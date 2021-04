Teknisk kundtjänstmedarbetare-Telefonist - Deltid, Heltid - Kisa - SvarDirekt AB - Butikssäljarjobb i Kinda

SvarDirekt AB / Butikssäljarjobb / Kinda2021-04-09Är du en serviceinriktad, flexibel och social person, som är orädd i telefon, har ett intresse för teknik och lätt för att lära dig nya saker? Då har vi möjligheten för dig.Tjänsten är delad mellan ett specifikt kunduppdrag och vår ordinarie verksamhet.Kunduppdraget innebär att du kommer hantera; orderläggning på inkommande beställningar via mail, inkommande samtal var du ger både rådgivning i produktval, samt svarar på kundtjänstfrågor vilka handlar om allt från fakturor till leverans. Kontakt med kunder sker via telefon, chatt, mail och ärendehanteringssystem.I vår ordinarie verksamhet arbetar du som telefonist, svarar i telefon, vidarekopplar samtal, tar emot meddelanden och svarar på blandade frågor från delar av våra kunder. Du kommer att pendla mellan online kalendrar och bokningssystem, för att hjälpa och serva våra kunder på bästa sätt. En utpräglad servicekänsla är därför viktigt, då vi alltid vill ge kunderna den bästa kvalitén och ett trevligt bemötande, både i telefon samt via skrift.Vi söker dig som har...Ett intresse för datakommunikation, och har du tidigare jobbat i kundtjänst på ett IT företag så är det meriterande. Vi kommer lägga stor vikt vid din personlighet samt positiva energi. Vi tror att du är en lyhörd, lugn och utåtriktad person, som trivs med att arbeta med service. Du bör vara ordningsam, stresstålig samt ha en förmåga att vara vänlig även i de mest pressade situationer, du drivs av att leverera på hög nivå och bemöta de inringande på ett effektivt, professionellt, serviceinriktat och lösningsorienterat sätt. Du har en bra förmåga att hålla många bollar i luften, och klara av att hålla fokus även under perioder med hög arbetsbelastning. Du trivs att samarbeta med andra och är inte rädd för att be dina kollegor om hjälp.Många gånger behöver man kunna LYSSNA och SKRIVA samtidigt. För tjänsten krävs också att du behärskar svenska i både tal och skrift. Vi har många kunder med utländska kontakter, varför det är även väldigt viktigt att du talar och förstår engelska. Du har minst gymnasiekompetens eller annan lämplig utbildning, och till detta en god datorvana med mycket god tangentbordsteknik.Kontoret Linköping (Mjärdevi) / KisaVi flyttar in i våra nya lokaler i Linköping under våren men sitter idag i Kisa. Jobb och utbildning sker i Kisa fram till sommaren.Välkommen med din ansökanFör att vi ska kunna hantera din ansökan ber vi dig maila oss både CV + Personligt brev.Märk ansökan med: "Teknisk kundtjänstmedarbetare-telefonist.Även om det är Deltid/Timmar eller Heltid du är intresserad av.Maila till: jobb@svardirekt.se 2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-05-31SvarDirekt ABSTORA TORGET 259037 Kisa5683199