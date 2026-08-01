Teknisk kundtjänstmedarbetare (Extrajobb för studenter helg och sommarjobb)
Onslip Cloud AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2026-08-01
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Studerar du på universitet och vill ha ett jobb på helger med möjlighet till sommarjobb under sommaren? Då kanske det här jobbet är perfekt för dig.
Onslip
Onslip utvecklar digitala kassa- och restaurangsystem för restauranger och affärer runt om hela Sverige. Med den senaste tekniken hjälper vi restaurangägare att förenkla deras vardag med minskad administration och ökad lönsamhet. Vårt kontor ligger i centrala Linköping och vi är ett tight team om 15. Läs mer om oss på onslip.com och spana in oss på facebook.
Jobbet
Vår kundtjänst vårdar det viktigaste vi har, våra kunder. Du kommer att hjälpa restauranger, caféer och andra företag med frågor och tekniska problem. Arbetet sker via telefon eller online när kunden tar kontakt med Onslip men du tar även proaktivt kontakt med kunder för att säkerställa att kunderna är nöjda och att dom har allt dom behöver för att bedriva en effektiv verksamhet. Du hanterar även frågor om avtal, fakturor och andra kundtjänstrelaterade ärenden.
Våra kunder
Vi har passionerade företagare som kunder över hela Sverige, framför allt inom restaurang. Våra kunders framgång är vår framgång och därför jobbar vi outtröttligt med att ha Sveriges nöjdaste kunder.
Vem är du?
Du är ansvarsfull, driven, serviceinriktad, gillar att jobba i team och har ett intresse för teknik. Vi ser att du har en gymnasial utbildning men utöver det finns inget krav på utbildning, på Onslip kommer du att få all utbildning som du behöver.
Arbetstider
Vi kommer tillsammans fram till ett schema under supportens öppettider. Goda möjligheter finns även för utökat arbete under sommaren. OB-ersättning tillkommer för obekväm arbetstid.
Supportens öppettider
Vardagar 09:00-18:00
Helger 11:00-15:00
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: jobb@onslip.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extratjänst". Arbetsgivare Onslip Cloud AB
(org.nr 559118-1200), http://www.onslip.com
Kungsgatan 20 (visa karta
)
582 18 LINKÖPING Jobbnummer
10017633