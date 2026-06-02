Teknisk Kundsupport Till Miljöteknikföretaget Fann
Gillar du kundkontakt, teknik och problemlösning? Bli teknisk kundsupport hos miljöteknikföretaget FANN i Täby.
Vill du kombinera kundservice, teknik och miljö i en roll där din insats gör skillnad? Som teknisk kundsupport hos FANN i Täby blir du en viktig del av ett mindre och familjärt miljöföretag som utvecklar hållbara avloppslösningar med kvalitet i fokus. Du får en bred roll med mycket telefonkontakt, nära samarbete med kollegor och möjlighet att lära dig en nischad bransch. Välj FANN för chansen att utvecklas inom kundsupport, teknik och hållbarhet.
Ditt anställningserbjudande
Hos FANN kommer du att bli en del av ett familjärt bolag med engagerade och kompetenta kollegor. I rollen som kundsupport kommer du få axla en bred roll, en slags spindel-i-nätet-funktion, där du kommer få ha många kontaktytor och stor möjlighet att påverka. Du kommer hjälpa kunder med teknisk rådgivning, order och support.
Här får du utvecklas inom kundservice, miljöteknik och problemlösning. För att du ska komma in i rollen på bästa sätt får du en gedigen introduktion och löpande stöd från erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Det FANN erbjuder är i korthet miljövänliga och svensktillverkade avloppssystem. Försäljningen går via grossister men den dagliga kontakten sker med allt ifrån grossister, entreprenörer, kommuner och privatpersoner i frågor kring nya och befintliga avloppssystem.
Vår produkt är unik och mycket av vårt fokus ligger i att sätta miljö och kvalitet i första rummet.
Du kommer bland annat att:
• Besvara inkommande samtal och mejl kring prisfrågor, ge rådgivning kring nya och redan installerade avlopp och bistå med teknisk hjälp
• Ha kontakt med nya kunder, följa upp säljkoncept och bygga långsiktiga relationer med partners
• Utföra jordprovsanalys och dimensionera avloppsanläggningar
• Arbeta med orderläggning och fakturering för Sverige och Norge
• Arbeta i SuperOffice CRM och Monitor ERP
• Stötta utesäljare i kundrelaterade och administrativa frågor
På supporten finns även flera specialistområden fördelade mellan kollegorna, vilket gör att rollen kan utvecklas och breddas över tid.
Värt att veta
Detta är en rekrytering till FANN med placering på huvudkontoret i Täby. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse och arbetet sker huvudsakligen på kontoret. Växeln är öppen 8 till 16 med möjlighet till viss flexibilitet och distansarbete.
Du blir en del av ett mindre team och får ett eget kontorsrum. Det är vanligtvis ca. 4-5 personer på plats dagligen.
Våra förväntningar
Vi söker dig som framför allt trivs i en serviceinriktad roll där du får hjälpa kunder, hitta affärsmöjligheter och skapa långsiktiga relationer.
Du har erfarenhet av kundservice och försäljning och är van vid problemlösning. Erfarenheten kan komma från telefonbaserad support, butik eller annan serviceinriktad roll där du har lärt dig att bemöta människor professionellt. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan göra dig förstådd på engelska.
Du har samtidigt ett intresse för teknik och miljö och tycker om att förstå hur saker fungerar. Det är meriterande med teknisk erfarenhet, men viktigast är din vilja att lära och ditt engagemang för att ge riktigt bra service.
Det är meriterande om du har arbetat i affärssystem och CRM-system tidigare.
Som person är du positiv, ansvarstagande och har ett starkt servicetänk. Du driver ärenden framåt även när frågorna är komplexa och tar ansvar för det gemensamma.
Du trivs i en roll där du får kombinera service och problemlösning med ditt intresse för teknik och miljö, och vill utvecklas tillsammans med FANN.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
183 62 TÄBY Arbetsplats
Fann Va-Teknik AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Nicklas Sjögren 0701435906
