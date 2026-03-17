Teknisk Kundmottagare till I 21, Östersund
2026-03-17
Befattningen erbjuder
Ett arbete med eget ansvar inom arbetsgruppen. Försvarsmakten erbjuder goda möjligheter till friskvård och fysisk träning då det ingår som del i arbetsuppgifterna. Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.
Om enheten
Teknisk kundmottagning (TKM) ingår i teknisk avdelning och utgör en del av logistikenheten, vilken har till uppgift att stödja med bland annat underhållstjänster och teknisk tjänst. TKM huvuduppgift är beställare av underhållstjänster vid Försvarsmaktens verkstäder, Besiktningsenheten samt civila avtalsleverantörer. Nu söker vi en medarbetare med placering i Östersund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kundmottagare ansvarar för att ta emot kunder vid teknisk kundmottagning (TKM). Kundmottagaren svarar för beredning av inkommande underhållsbehov och upprättar beställningar, återrapporterar och gör avslut i redovisningssystemet. Kundmottagare stödjer kunder med enklare felsökning och avhjälpande underhåll främst avseende fordons- och vapenmateriel. Biträder vid frågor och utredningar avseende teknisk tjänst. Medverkar i TKM-funktionens arbete med underhållsplanering och prioritering. Kundmottagare ska vara beredd att utföra övriga arbeten inom TKM-funktionens ansvarsområde.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
• 3 årig gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga
• B-körkort, manuell
• Goda datorkunskaper
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Meriterande
• Erfarenhet från arbete som kundmottagare
• Erfarenhet från arbete som fordonsmekaniker/mekaniker
• Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens olika fordon och materielsystem
• Högre körkortsbehörigheterDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har stor social kompetens och servicekänsla. Du har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är inte främmande för att arbeta självständigt och är flexibel, noggrann och ordningsam som person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är en civil tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort: Östersund.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbete medför även krav på resor i tjänsten, såväl inrikes som utrikes.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta:
Anders Kempe, Sektionschef TKM Sollefteå/Östersund: nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00Facklig kontakt
OFR/O: 08-440 83
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Försvarsförbundet: 08-402 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
