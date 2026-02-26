Teknisk koordinator för ändring- och driftsättning till Sussa vårdstöd
Region Dalarna / Datajobb / Falun Visa alla datajobb i Falun
2026-02-26
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Digital hälso- och sjukvård.
Sussa vårdstöd är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa.
Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och nära 55 000 medarbetare i vården jobbar i det nya vårdinformationsstödet. Du får med andra ord ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad där det verkligen behövs.
Bemanningen av denna roll sker inom Sussa vårdstöd och urvalet kommer därför att utgöras av sökande från alla nio Sussa-regioner. Du kommer att ha din anställning i din hemregion men arbeta riktat mot Sussa vårdstöd.
För mer info om Sussa vårdstöd, läs här.
Teknisk koordinator för ändring- och driftsättning till Sussa vårdstödPubliceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som Teknisk koordinator för ändring- och driftsättning representerar du nio regioner via vårt gemensamma förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd. Du är huvudansvarig för ITIL-processerna Change- och Release och leder även motsvarande forum med regionerna. I uppdraget ingår även att delta i- och företräda Sussa vårdstöd i ITIL-forum med Cambio. Rollen arbetsleds av Objektledare IT Sussa vårdstöd.
Uppdraget innebär främst att:
Förvalta och förädla ITIL processerna Change management och Release management samt samverka och arbeta med övriga ITIL processer.
Följa upp avvikelser i processflödet och bereda förslag på aktiviteter kring förbättringar
Utgöra sammanhållande kontakt för leverantörens och regionernas Change manager (ändringsansvariga) eller Release manager (driftsättningsansvariga)
Koordinera och leda forum och aktiviteter med regionerna som har koppling till ITIL processerna Change management och Release management.
Utöver att förvalta och förädla ITIL processerna Change management och Release management ingår även att tillsammans med övriga tekniska roller inom Sussa vårdstöd verka som teknisk koordinator. Som sådan kommer du bl.a. att koordinera och utreda tekniska behov och frågeställningar mellan regionerna, Sussa vårdstöd och Cambio. Rollen innebär även att stödja övriga roller kopplade till Sussa vårdstöd.
Tjänsten är heltid, i rollen ingår även att medverka i olika forum och aktiviteter, utifrån rollens omfattning, men också utifrån din kompetens.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som till uppdraget har relevant utbildning inom IT-området eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig kunskap. Vi ser gärna att du har certifiering inom ITIL ramverket.
För att lyckas i uppdraget ska du:
ha kunskap om ITILs ramverk
ha god IT-teknisk kompetens
kunna läsa, förstå och tolka teknisk dokumentation
Meriterande är:
erfarenhet av arbete inom Hälso- och sjukvårdens organisation
kunskaper om pm3
förståelse för vårdverksamhet och användarperspektiv
erfarenhet av att arbeta med- och utveckla processer inom ITIL
tidigare arbetat med Change- och Releaseprocesserna
erfarenhet av att leda, koordinera och samverka inom stora organisationer och med leverantör
goda kunskaper om IT-säkerhet, tekniska lösningar, integrationer och infrastruktur.
Som person är du strukturerad, resultatorienterad och gillar att arbeta både självständigt samt ihop med andra. Du är tydlig och utifrån ett helhetsperspektiv gillar du att ta egna initiativ för att nå uppsatta mål. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, möten och viss dokumentation kan komma att vara på engelska.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktperson Sussa vårdstöd:
Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Robert Törmä Objektledare IT Sussa vårdstöd robert.torma@regionvasterbotten.se
, tfn 070-379 82 18 samt ansvarig chef för denna roll i din region.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RSF:2026:014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Kim Björk Jobbnummer
9764442