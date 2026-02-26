Teknisk Koordinator för ändring- och driftsättning till Sussa Vårdstöd
Region Västernorrland / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-02-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Sussa vårdstöd är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa.
Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och nära 55 000 medarbetare i vården jobbar i det nya vårdinformationsstödet. Du får med andra ord ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad där det verkligen behövs.
Bemanningen av denna roll sker inom Sussa vårdstöd och urvalet kommer därför att utgöras av sökande från alla nio Sussa-regioner. Du kommer att ha din anställning i Region Västernorrland men arbeta riktat mot Sussa vårdstöd. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I rollen ingår även att medverka i olika forum och aktiviteter, utifrån rollens omfattning, men också utifrån din kompetens
För mer info om Sussa vårdstöd, läs här.
Teknisk Koordinator för ändring- och driftsättning till Sussa VårdstödPubliceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som Teknisk koordinator för ändring- och driftsättning representerar du nio regioner via vårt gemensamma förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd. Du är huvudansvarig för ITIL-processerna Change- och Release och leder även motsvarande forum med regionerna. I uppdraget ingår även att delta i- och företräda Sussa vårdstöd i ITIL-forum med Cambio. Rollen arbetsleds av Objektledare IT Sussa vårdstöd.
Uppdraget innebär främst att:
Förvalta och förädla ITIL processerna Change management och Release management samt samverka och arbeta med övriga ITIL processer.
Följa upp avvikelser i processflödet och bereda förslag på aktiviteter kring förbättringar
Utgöra sammanhållande kontakt för leverantörens och regionernas Change manager (ändringsansvariga) eller Release manager (driftsättningsansvariga)
Koordinera och leda forum och aktiviteter med regionerna som har koppling till ITIL processerna Change management och Release management.
Utöver att förvalta och förädla ITIL processerna Change management och Release management ingår även att tillsammans med övriga tekniska roller inom Sussa vårdstöd verka som teknisk koordinator. Som sådan kommer du bl.a. att koordinera och utreda tekniska behov och frågeställningar mellan regionerna, Sussa vårdstöd och Cambio. Rollen innebär även att stödja övriga roller kopplade till Sussa vårdstöd.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom IT-området eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig kunskap
Har kunskap om ITILs ramverk
Har god IT-teknisk kompetens
Kan läsa, förstå och tolka teknisk dokumentation
Det är meriterande om du
Har certifiering inom ITIL ramverket
Har erfarenhet av arbete inom Hälso- och sjukvårdens organisation
Har kunskaper om pm3
Har förståelse för vårdverksamhet och användarperspektiv
Har erfarenhet av att arbeta med- och utveckla processer inom ITIL
Har tidigare arbetat med Change- och Releaseprocesserna
Har erfarenhet av att leda, koordinera och samverka inom stora organisationer och med leverantör
Har goda kunskaper om IT-säkerhet, tekniska lösningar, integrationer och infrastruktur
Som person är du strukturerad, resultatorienterad och gillar att arbeta både självständigt samt ihop med andra. Du är tydlig och utifrån ett helhetsperspektiv gillar du att ta egna initiativ för att nå uppsatta mål. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, möten och viss dokumentation kan komma att vara på engelska.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktperson Sussa vårdstöd:
Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Robert Törmä Objektledare IT Sussa vårdstöd robert.torma@regionvasterbotten.se
, tfn 070-379 82 18 samt ansvarig chef för denna roll i Region Västernorrland Sara Killander, sara.killander@rvn.se
, +46 601 827 45 Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Jobbnummer
9764267