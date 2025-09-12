Teknisk konsult till IT arbetsplats och applikationsutveckling
2025-09-12
Vill du vara en nyckelspelare i Region Västmanlands arbete med digitalisering och moderna IT-lösningar? Vi söker nu en teknisk konsult med fokus på applikationspaketering till vår enhet IT arbetsplats och applikationsutveckling.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att jobba med applikationspaketering inom Region Västmanlands IT-verksamhet och ansvara för att skapa, testa och distribuera programvarupaket i en modern IT-miljö. Det är ett tekniskt och processinriktat arbete som kräver både djup teknisk kompetens och förståelse för verksamhetens behov.
Arbetsuppgifterna omfattar:
• Paketering av applikationer för distribution via SCCM och Intune
• Automatisering och skriptning med PowerShell
• Säkerställa kompatibilitet med Windows
• Hantera livscykeln för programvaran - från struktur för uppdateringar, rollback, testning och kvalitetssäkring
• Dokumentera paket och installationsprocesser
• Samarbeta nära andra IT-specialister, objektledare IT och verksamheten för att leverera effektiva och säkra lösningar
Andra förekommande arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets karaktär inom klientplattformen förändras.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen för digitaliseringsstöd är Region Västmanlands interna IT-organisation med uppdrag att leverera tjänster inom digital teknik samt förvalta vård- och verksamhetssystem för regionens olika verksamheter. Vi arbetar i stora komplexa miljöer med en stor spännvidd i teknik och processer. Vårt arbete kännetecknas av ständig modernisering, utveckling och stora utmaningar.
Denna tjänst är placerad på enheten IT arbetsplats och applikationsutveckling. Du kommer att arbeta nära med sex andra tekniker inom klientplattformen för att på bästa sätt erbjuda ett väl fungerande IT-stöd till regionen. Som arbetsplats strävar vi efter att alltid ligga i framkant inom digitalisering och därför är det viktigt för oss att investera i din kompetensutveckling. Vi uppmuntrar och tillvaratar dina idéer och förbättringsförslag.
Vi erbjuder en hälsofrämjande arbetsplats som uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid. Hos oss har vi ett hälsoteam som jobbar för att vi som medarbetare ska trivas extra bra och som anställd har du både friskvårdsbidrag och tillgång till vårt gemensamma gym.
Nyfiken på Förvaltningen för digitaliseringsstöd?
Här kan du se vår film: https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/21HEMUK9QL
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande, och som dessutom har god erfarenhet av applikationspaketering och programvarudistribution. Du har goda kunskap av Windows 11, erfarenhet av testning och kvalitetssäkring samt en förståelse för IT-processer och livscykelhantering av programvaror. Du arbetar strukturerat, har förmåga att dokumentera ditt arbete på ett tydligt sätt och tar dig an uppgifter med ett lösningsorienterat och samarbetsinriktat arbetssätt. Vi värdesätter också att du är nyfiken på ny teknik och trivs i en miljö där utveckling och förbättring ständigt står i fokus. Viktigt är också goda kunskaper i svenska språket i tal, skrift, läsförståelse samt goda kunskaper i engelska för att klara av tjänsten.
Som person är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten, med förmåga att dokumentera ditt arbete på ett tydligt sätt och säkerställa hög standard i leveransen. Din serviceinriktade inställning gör att du alltid har verksamhetens behov i fokus, och du kombinerar detta med en nyfikenhet på ny teknik och en vilja att bidra i en miljö där utveckling och förbättring är en naturlig del av vardagen.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde efter överenskommelse
Placeringsort: VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 september 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under vecka 41 och 42.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
