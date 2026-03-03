Teknisk innesäljare till Ventim AB i Kalmar
2026-03-03
Teknisk innesäljare till Ventim AB i Kalmar
Bli en nyckelperson i vårt framgångsrika team som teknisk innesäljare i Kalmar. Här kombinerar du din tekniska expertis med affärsmannaskap, och får möjlighet att utvecklas inom en framtidsbransch med fokus på hållbarhet och digitalisering. Delta i ett inkluderande arbetsmiljö med starka värderingar.
Tjänstebeskrivning
Är du en passionerad individ med teknisk bakgrund och en talang för att bygga starka kundrelationer? Vi söker en engagerad teknisk innesäljare som vill bli en del av vårt dynamiska team.
Som teknisk innesäljare hos oss kommer du att spela en avgörande roll i att hantera och optimera våra tekniska offerter. Du kommer att genomföra noggranna beräkningar för flödeslösningar, vilket kräver både precision och teknisk kunskap. Din rådgivning kommer att vara ovärderlig för både kunder och kollegor, då du stöttar dem med expertis och insikter för att hitta de bästa lösningarna.
Du kommer också att hantera olika ärenden och affärsavtal, vilket innebär att du måste ha en god förståelse för affärsprocesserna och kunna navigera smidigt mellan olika krav och förväntningar. Ditt samarbete med olika avdelningar inom företaget kommer att vara avgörande för att säkerställa högkvalitativ leverans, och du kommer att fungera som en nyckelperson mellan försäljning, teknik och leverans.
För att lyckas i denna roll behöver du vara lösningsorienterad och ha ett genuint intresse för teknik. Din kommunikativa färdighet kommer att hjälpa dig att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende hos våra kunder. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill arbeta i en stimulerande miljö där din expertis värderas och ditt arbete gör skillnad, ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom områden som energi eller mekanik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du bör ha en teknisk förståelse för industriella processer samt kunskaper inom reglerteknik, hydraulik, pneumatik eller strömningslära. Erfarenhet av tekniskt sälj, offertarbete eller support i en liknande bransch är nödvändig. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och är van vid affärssystem och digitala verktyg.
Det är meriterande om du har arbetat med affärsnära kombinationer av teknik och service. Erfarenhet av att samarbeta med olika avdelningar som inköp, marknad, utesälj och verkstad för att säkerställa högkvalitativ leverans är en fördel. Positiv inställning och tidigare erfarenhet av att ta ansvar samt arbeta tätt med andra i team är också önskvärt. Kunskap om ventiler, mätinstrument och flödestekniska lösningar kan vara till stor nytta i din roll.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Ventim AB är en ledande leverantör av ventiler och flödestekniska lösningar, med fokus på industri, VA, VVS, energi och automation. Som en del av Indutrade-koncernen kombinerar vi expertis och innovation för att optimera kundprocesser. Vår värdegrund betonar respekt, samarbete och glädje i en inkluderande arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk innesäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ventim AB
(org.nr 556207-6272), https://ventim.se/
Flygplatsvägen 19 (visa karta
)
391 27 KALMAR Arbetsplats
Ventim, Ventil & Instrument Aktiebolag Jobbnummer
9773339