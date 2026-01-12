Teknisk Innesäljare Till Bumax I Örebro
TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro
2026-01-12
Vill du arbeta i en affärsnära roll med stort kundfokus? BUMAX i Örebro söker teknisk innesäljare till Sales Operations.
Som teknisk innesäljare hos Sales Operations på BUMAX blir du en del av vårt globala säljteam på bolaget bakom världens starkaste rostfria bult och andra premiumfästelement i rostfritt stål. Här driver du affärer mot kunder över hela världen inom energi, offshore, rymd, marin- och processindustri - Miljöer där våra produkter används när det helt enkelt inte får gå fel. Du jobbar tätt ihop med teknik, produktion och internationella kunder i en roll där du växlar mellan teknisk dialog, offertarbete och att säkra leveranser. Du blir en viktig medarbetare i ett växande bolag med korta beslutsvägar. Din nyfikenhet, ditt driv och ditt ordningssinne märks och gör skillnad. Här får du utvecklas både tekniskt och kommersiellt i en inkluderande och engagerad kultur.Sök rollen redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Hos BUMAX får du ett utvecklande arbete med stort eget ansvar och möjlighet att växa med uppgiften. Du får stöttande kollegor, en närvarande chef och blir en del av ett globalt bolag som är ledande i sin bransch. Du jobbar på plats i moderna lokaler med eget kontor och ett team där trivsel och samarbete står i centrum. Vi tror på balans mellan liv och arbete och erbjuder trygga anställningsvillkor och flexibla arbetstider.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Hantera inkommande förfrågningar, offerera och följa upp
Ha daglig kontakt med kunder, teknik, produktion och planering
Skapa och registrera ordrar, bevaka leveranser och hantera logistik
Driva komplexa ärenden med affärsmässigt fokus
Kommunicera proaktivt och lösa problem snabbt och smidigt
Stötta kollegor och bidra till teamets gemensamma mål
Värt att veta
Tjänsten är en heltidstjänst på plats i Örebro. Du blir initialt anställd via TNG och går vid rätt match över i anställning hos BUMAX. Du arbetar i ett sammansvetsat team med dagliga avstämningar och tydlig support från chef och kollegor. Företaget befinner sig i en spännande tillväxtresa.
BUMAX är ett premiumvarumärke som ägs av den globala Bufab-koncernen.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice, innesälj eller tekniskt orienterad administration. Du trivs i en roll med högt tempo, har en stark kommunikativ förmåga och kan prioritera bland parallella ärenden. Du är nyfiken, prestigelös och har ett affärsmässigt tänk i din dialog med kunder och kollegor. Du behärskar svenska och engelska mycket väl och navigerar tryggt i digitala verktyg. Har du erfarenhet av industri, logistik eller teknisk försäljning är det meriterande.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
