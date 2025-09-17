Teknisk innesäljare till Bürkert i Malmö!
2025-09-17
Har du teknisk förståelse och gillar att lösa problem? Som teknisk innesäljare hos Bürkert blir du en del av ett sammansvetsat team som arbetar med tekniska produkter, tydliga processer och internationella samarbeten. Här kombinerar du teknik och kommunikation samtidigt som du spelar en viktig roll i att skapa lösningar som gör skillnad!
OM TJÄNSTEN
Bürkert är experter på allt som flödar, från gas och vätska till smarta tekniska lösningar. Med ett sortiment som sträcker sig från ventiler och sensorer till avancerade automationslösningar, används deras teknik inom allt från läkemedel och livsmedel till elektronik och energi. Den svenska verksamheten är baserad i Malmö och Stockholm. Nu söker Bürkert en teknisk innesäljare till kontoret i Malmö, där du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar med teknisk support, kundservice och rådgivning.
I rollen som teknisk innesäljare ansvarar du för att ta emot kundförfrågningar och ge teknisk rådgivning. Du är en viktig kontaktpunkt för Bürkerts kunder och samarbetar nära med kollegor i Sverige, fabriker i Tyskland och lager i Danmark.
Du erbjuds
• En gedigen introduktion med utbildning både i Sverige och utomlands.
• En trygg anställning med fina förmåner bland annat friskvårdsbidrag, hängavtal med unionen, extra lediga dagar, sommartid och en förmånlig pensionslösning.
• Ett kunnigt och sammansvetsat team med stark teknikkultur, där samarbete och idéutbyte är en självklar del av vardagen.
Dina arbetsuppgifter
Som teknisk innesäljare hanterar du en bredd av uppgifter kopplade till kunddialogen. Fokus ligger på att förstå kundens tekniska behov, ta fram lösningsförslag och säkerställa att rätt information når fram. Du arbetar i nära kontakt med både interna funktioner och internationella samarbetspartners, vilket kräver god kommunikation och förmåga att hantera flera processer parallellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot och hantera tekniska kundförfrågningar via telefon och mejl
• Ge rådgivning kring produkter och lösningar utifrån kundens behov och processer
• Följa upp ärenden samt hålla koll på kunddialoger och leveranser
• Skapa offerter, orderregistrering samt leveransbevakning
• Samarbeta med kollegor och fabriker i Sverige, Tyskland och Danmark för att lösa kundens utmaningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett tekniskt intresse och erfarenhet av att arbeta med praktiska lösningar, gärna inom flödesteknik, automationslösningar och mekanik
• Drivs av att förstå hur saker fungerar och har en stark teknisk förståelse
• Trivs i gränslandet mellan teknik, affär och kundvärde
• Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
• Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av teknisk kundkontakt och support
• Erfarenhet av B2B-försäljning
• Vana vid system som SAP eller Microsoft Dynamics
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
