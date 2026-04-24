Teknisk innesäljare till Aluflex i Helsingborg!
2026-04-24
Vill du arbeta på ett marknadsledande bolag där dina idéer snabbt blir till verklighet? Har du ett genuint teknikintresse och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik? Då kan det vara dig vi söker till Aluflex i Helsingborg!Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Aluflex förvandlar kundens idéer till färdiga lösningar. Sedan 1987 marknadsför de ett brett sortiment av mekaniska automationsprodukter och automationslösningar för den skandinaviska industrin. Deras samarbetspartners är några av marknadens bästa leverantörer av högkvalitativa automationsprodukter. I det breda produktprogrammet ingår bland annat Item aluminiumprofilsystem, bandtransportörer, palettbanor och arbetsplatssystem samt linjärprodukter som skenstyrningar och linjärmoduler.
Tack vare kompetenta medarbetare, marknadens bästa leverantörer och ett stort lager som möjliggör snabba leveranser, arbetar Aluflex för att kunden alltid ska få bästa möjliga lösning på sitt problem. Bolaget finns i Helsingborg där ca 40 personer arbetar i moderna lokaler på Berga.
För att fortsätta leverera marknadens bästa service söker Aluflex nu en teknisk innesäljare som vill vara med och förverkliga dessa lösningar. I rollen som Innesäljare / CAD-ritare blir man en central del av ett sammansvetsat teknikteam på åtta personer. Det är en varierad roll som fungerar som den viktiga länken mellan kundens tekniska utmaningar och den faktiska produktionen. Här får man ett stort eget ägarskap och får uppleva tillfredsställelsen i att följa sina projekt hela vägen - från den första idéskissen på papper till färdigmonterad leverans ute i produktionen.
Du erbjuds
Produktutbildning från grunden: En gedigen introduktion där du får lära dig tekniken både i teorin och genom praktiskt arbete i produktionen.
En stark teamkultur: En prestigelös arbetsplats med mycket gemenskap, där man gärna hittar på aktiviteter ihop och stöttar varandra i vardagen.
Prestationsbaserad bonus: Utöver din fasta lön ingår du i ett bonussystem som baseras på teamets gemensamma resultat.
Moderna arbetsvillkor: En stabil arbetsgivare med fräscha lokaler, friskvårdsbidrag och goda utvecklingsmöjligheter.Dina arbetsuppgifter
Arbetsdagarna hos Aluflex präglas av stor variation och teknisk problemlösning, där de huvudsakliga ansvarsområdena innefattar att:
Vara intern och extern support till företagets fältsäljare samt kunder.
Konstruera och utforma tekniska lösningar till kunderna med hjälp av Aluflex aluminiumprofilsystem samt linjärprodukter.
Utarbeta offertritningar.
Ansvara för produktionsberedning: Skapa komponentlistor, produktionsritningar och kapningslistor i CAD.
Hantera registrering och administration av inkommande kundorder.
Via telefon ge teknisk support till kunder gällande företagets produktsortiment.
Vi söker dig som
Har "det tekniska ögat" och en naturlig fallenhet för hur mekanik fungerar. Kanske är du den som hellre lagar motorcykeln själv än lämnar in den på verkstad, eller så har du ett brinnande intresse för hur saker är konstruerade och fungerar i praktiken.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
En teknisk eller industriell utbildning i ryggen, exempelvis från gymnasiet eller yrkeshögskolan.
En god förmåga att visualisera tekniska lösningar utifrån en skiss eller beskrivning.
Förmågan att kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
Arbetat i SolidWorks eller liknande CAD-program tidigare, men din tekniska förståelse och din inställning är viktigare.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "V7GR7Q".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
